Comunicado de prensa de Business Wire: Additive Manufacturer Green Trade Association

La Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA), una organización comercial global creada para promover los beneficios ecológicos de la fabricación por adición (additive manufacturing, AM), anunció hoy que 20 empresas miembro fueron reconocidas como parte de los Premios a la sostenibilidad 2022, que se llevaron a cabo en la primera cumbre anual de la AMGTA. La cumbre se realizó el 16 de mayo en el Shinola Hotel de Detroit y asistieron más de 70 delegados de la conferencia.

Las empresas miembros fueron reconocidas en una de tres categorías, y varios miembros recibieron más de un premio según sus actividades corporativas. Las categorías incluyen las siguientes:

-- Premio a los sistemas de gestión ambiental: reconoce a los miembros que cuentan con la certificación ISO 14001 EMS activa.

-- Premio a los informes de sostenibilidad: reconoce a los miembros que hicieron públicos sus informes de sostenibilidad/ESG/CSR de 2021.

-- Premio a la investigación sobre sostenibilidad ambiental: reconoce a los miembros que han publicado investigaciones de las cuales se encargaron directamente y están enfocadas en la sostenibilidad ambiental en la fabricación aditiva.

Veinte empresas miembro ganaron 27 premios. Los ganadores de 2022 incluyen los siguientes: 3D Systems, 6K, AMEXCI, AMT, Arkema, Divergent Technologies, EOS, Höganäs, HP, Kurtz Ersa, Materialise, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, Sintavia, Stratasys, Stryker, Target, Tekna Advanced Materials, Trane Technologies, y TRUMPF. Los Premios a la sostenibilidad, lanzados junto con la primera cumbre anual, continuarán reconociendo los logros de las empresas miembro cada año.

Acerca de AMGTA

La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación por adición (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante por adición o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso. Para obtener más información, comuníquese con Lindsay Lewis llamando al +1 954.308.0888 o visite www.amgta.org.

