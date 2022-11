Comunicado de prensa de Business Wire: Adams Street Partners, LLC

Adams Street Partners, LLC, una firma de administración de inversiones de capitales privados con más de 52 mil millones de dólares de activos administrados, anunció hoy la finalización exitosa de la financiación para su Fund V de coinversión, lo que cierra el programa sobresuscrito con más de 1300 millones de dólares de capital comprometido.

El programa de fondo de coinversión de Adams Street ("Fund V") atrajo una alta demanda en todo el mundo, superó los objetivos originales y demostró una sólida representación para inversores nuevos y existentes. El cierre exitoso de Fund V eleva la cifra total de activos de estrategia de coinversión a 4200 millones. Se espera que Fund V alcance aproximadamente a 50 inversiones con socios generales líderes de la industria a nivel global.

"El equipo de coinversión exclusivo de Adams Street y las alianzas a largo plazo con socios generales nos permiten acceder a oportunidades de gran convicción en todo el mundo", explicó David Brett, socio y director de coinversiones. "Este cierre valida la confianza de nuestros clientes en el programa de coinversiones, y estamos muy contentos de poner a trabajar este capital durante los próximos años".

"Nuestra plataforma diversificada y cartera de acuerdos está diseñada para brindarle a nuestros clientes exposición a coinversiones de alta calidad dentro de la plataforma de inversión de mercados privados de Adams Street, además de funcionar como proveedor de soluciones de capital para nuestros principales socios generales", afirmó Jeff Diehl, socio gerente y director de inversiones. "La plataforma de Adams Street está basada en 50 años de conocimiento y relaciones con los socios generales. El acceso a esta información y oportunidades únicas tiene el objetivo de permitirnos ofrecer las mejores soluciones e inversiones de su clase a nuestros clientes".

Acerca de Adams Street PartnersAdams Street Partners es un administrador de mercados privados global con inversiones en más de 30 países y cinco continentes. La firma es 100 % propiedad de los empleados y posee más de 52 mil millones de dólares en activos administrados. Adams Street hace el máximo esfuerzo por generar panoramas de inversiones con información procesable en ciclos de mercado aprovechando 50 años de experiencia en mercados privados, inteligencia patentada y relaciones de confianza. Adams Street tiene oficinas en Austin, Pekín, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Múnich, Nueva York, Seúl, Singapur, Sídney y Tokio. Visite www.adamsstreetpartners.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005408/es/

Contacto

Consultas de medios de comunicaciónRich Myers/Rachel Goun Profile Advisors +1 347 343 2999 adamsstreet@profileadvisors.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.