Comunicado de prensa de Business Wire: Activision Publishing Inc.

Prepárese para formar un equipo y derribar porque Crash y sus amigos (y enemigos) están de vuelta y, esta vez, habrá algo inesperado, ¡una competencia peluda! En desarrollo por el equipo talentoso de Toys for Bob que ofrece a los entusiastas del aclamado Crash Bandicoot? 4: It's About Time?, Crash Team Rumble?es un videojuego totalmente nuevo de múltiples jugadores, en línea, basado en equipos de 4 contra 4 configurado en el universo dinámico y alocado de Crash Bandicoot. Publicado por Activision Publishing, Inc., Crash Team Rumbleserá lanzado en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S y Xbox One® en 2023.

