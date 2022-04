Comunicado de prensa de Business Wire: ACI Worldwide

América Latina ya está lista para cosechar un crecimiento económico significativo acelerado gracias a la adopción de los pagos en tiempo real, a pesar de que la infraestructura financiera de la región está desintegrada y sigue habiendo un apetito notable por las transacciones en papel, según la tercera edición del informe Prime Time for Real Time 2022, publicado por ACI Worldwide, (NASDAQ: ACIW), en asociación con GlobalData, una empresa líder en datos y análisis, además del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr).

El informe, que efectúa un seguimiento de los volúmenes y el crecimiento de los pagos en tiempo real en 53 países, incorpora por primera vez un estudio de repercusión económica, con un panorama integral de los beneficios económicos de los pagos en tiempo real para los consumidores, las empresas y la economía en general en 30 países. El informe abarca todas las naciones del G20, excepto Rusia.*

La investigación demuestra que los gobiernos que avanzan en la modernización en tiempo real de su infraestructura nacional de pagos generan una situación de beneficios múltiples para todas las partes interesadas en el ecosistema de pagos: los consumidores y las empresas aprovechan los servicios de pago rápidos, fluidos e hiperconectados, las instituciones financieras preparan sus negocios para el futuro en un entorno sumamente competitivo al acelerar la modernización centrada en los datos, pero además, los gobiernos nacionales promueven el crecimiento económico, reducen el tamaño de su economía informal y crean un sistema financiero más justo para todos.

Lo más destacado de América Latina:

-- Las tres principales economías (Brasil, Argentina y México) verán enormes ganancias económicas en los próximos cinco años, en particular, Argentina y Brasil, que según las proyecciones podrían generar aumentos de siete y diez veces, respectivamente, en beneficios económicos y ahorros impulsados por los pagos en tiempo real

Brasil:

-- Brasil lidera e impulsa los volúmenes y el crecimiento de los pagos en tiempo real de la región: en 2021, el país registró 8.700 millones de transacciones en tiempo real, principalmente debido al rápido crecimiento en la popularidad del sistema de pagos instantáneos PIX.

-- La adopción generalizada de pagos en tiempo real generó un ahorro de costos estimado de 5700 millones de dólares para empresas y consumidores en 2021, lo cual contribuyó a recaudar u$s 5500 millones de producción económica adicional (0,34 % del PBI del país).

-- Dado que según las previsiones, el número de transacciones de pagos en tiempo real aumentaría a 82.400 millones anuales para 2026, se estima que los ahorros netos para consumidores y empresas aumentarán a u$s 37.900 millones en el mismo período. Esto podría contribuir a generar una producción económica adicional de 37.600 millones de dólares estadounidenses (equivalente al 2,08 % del PIB previsto del país).

-- De los 30 países analizados en el estudio de impacto económico de Cebr, Brasil tiene el mayor PBI previsto a 5 años, de la mano de los pagos en tiempo real en términos porcentuales: 2,08 % para 2026.

México:

-- A pesar de ser el pionero de los pagos en tiempo real de América Latina, en México la adopción ha sido más lenta que en los países vecinos, principalmente debido a una enorme franja de población no bancarizada y una falta fundamental de conocimiento de los pagos electrónicos.

-- En 2021, los volúmenes de transacciones de pagos en tiempo real alcanzaron los 1600 millones, con ahorros de costos estimados para empresas y consumidores de u$s 1000 millones. Esto ayudó a generar u$s 1900 millones de producción económica adicional, equivalente al 0,15 % del PBI.

-- Dado que las transacciones de pagos en tiempo real alcanzarán un máximo de 2600 millones en 2026, se prevé que los ahorros netos para las empresas y los consumidores alcancen los u$s 1300 millones, ayudando a generar una producción económica adicional de u$s 2800 millones, equivalente al 0,19 % del PBI previsto del país.

Argentina:

-- Los pagos en tiempo real representaron u$s 15 millones de producción económica adicional, equivalente al 0,003 % del PBI formal en 2021 y según los cálculos, aumentarían a u$s 183 millones y 0,03 % en 2026, respectivamente.

-- En la segunda economía más grande de América del Sur, los beneficios económicos de los pagos en tiempo real siguen mayormente sin aprovecharse. Según el Cebr, el impacto teórico de que todos los pagos fueran en tiempo real podría sumar un 4% al PBI formal para 2026, aunque esta cifra no sugiere que ya no haya lugar para pagos electrónicos no instantáneos o pagos en papel en el futuro.

"América Latina tiene una oportunidad increíble y el impulso para promover el crecimiento económico y la inclusión financiera con pagos en tiempo real", explicó Leonardo Escobar, Director para América Latina de ACI Worldwide. "Dados los ahorros potenciales y los beneficios económicos que se han puesto de manifiesto, incluso un cambio moderado al tiempo real tendrá repercusiones muy notorias en nuestro futuro económico. Es hora de que los gobiernos y los defensores del sector corporativo colaboren en nuestros esfuerzos para liderar el mundo en pagos en tiempo real".

"Sin mandatos gubernamentales, muchas instituciones financieras tienen pocos incentivos para transformar su tecnología. Muchos casos de éxito en todo el mundo, incluso en Asia, sirven como modelo para que LATAM impulse aún más los pagos en tiempo real", agregó Escobar.

"Al facilitar las transferencias de dinero entre las partes en cuestión de segundos en lugar de días, los pagos en tiempo real mejoran la eficiencia general del mercado en la economía", comentó Owen Good, Director de Asesoría del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales. "Los pagos en tiempo real mejoran la liquidez en el sistema financiero y por lo tanto, funcionan como un catalizador del crecimiento económico. En particular, esto resulta importante para nuestras economías puntuales y de ritmo rápido, dirigidas por el factor digital. A los trabajadores se les paga rápidamente y esto les permite planificar mejor sus finanzas. Las empresas tienen más flexibilidad y reducen la necesidad de una gestión onerosa del flujo de efectivo".

"Uno de los temas más importantes del informe de este año es la nube, al ser el gran facilitador del éxito en tiempo real y nuevas experiencias de pago diferenciadas", agregó Jeremy Wilmot, Director de Productos de ACI Worldwide. "Dentro de la industria de los servicios financieros, apenas estamos viendo la punta del iceberg en cuanto al potencial de la nube. Como ya han demostrado otras industrias (y lo como confirma este informe), es cada vez más claro que los bancos y las instituciones financieras que pretendan ganar con los pagos en la economía digital en tiempo real deben priorizar la nube y concentrarse en los datos".

"Son los países en desarrollo los que siguen impulsando el grueso del aumento del volumen de pagos en tiempo real.Esto confirma la tendencia del sector según la cual el mayor crecimiento procede de economías con una infraestructura mínima de pagos electrónicos y, por consiguiente, una mayor dependencia del dinero en efectivo", declaró Sam Murrant, Analista Principal de GlobalData. "En medio de toda esta actividad, la tecnología móvil, en todas sus formas, marcará la trayectoria de los pagos en tiempo real en los mercados en desarrollo. La India marca la pauta para la integración de las billeteras móviles con los sistemas de pago en tiempo real subyacentes. Con todo, el móvil seguirá siendo el principal medio de pago en los mercados desarrollados. Sin embargo, es probable que veamos una mayor participación de los bancos detrás de las billeteras".

Informe Prime Time Real Time 2022: Todas las cifras globales de un vistazo

GlobalData: crecimiento de pagos en tiempo real

-0- *T 20212026 Transacciones en tiempo real realizadas globalmente 118,3 mil millones 427,7 mil millones Crecimiento interanual 64,5% *T

-0- *T 2021Cinco países con el mayor volumen de transacciones de pago en tiempo real India 48,6 mil millones China 18,5 mil millones Tailandia 9,7 mil millones Brasil 8,7 mil millones Corea del Sur 7,4 mil millones TACC 2021 - 2026Los 5 principales mercados en tiempo real de más rápido crecimiento (en los cuales la participación de los pagos instantáneos de todos los pagos electrónicos fue del 10 % en 2021) Brasil 56,8% Omán 41,0% India 33,5% Filipinas 31,7% Malasia 26,9% Principal crecimiento más rápido de transacciones en tiempo real por región América del Sur y Central 51,3% Medio Oriente, África y Asia del Sur 32,6% Norteamérica 30,2% Europa 23,0% Asia y Pacífico 15,0% *T

Impacto económico en tiempo real según Cebr:

-0- *T 20212026Ahorros netos agregados de consumidores y empresas facilitados por los pagos en tiempo real en los 30 países observados u$s46,6 mil millones u$s184,0 mil millones PBI formal facilitado por los pagos en tiempo real u$s78,4 mil millones (equivalente al 0,10% del PBI conjunto de los 30 países) u$s173,0 mil millones (equivalente al 0,19% del PBI combinado previsto de los 30 países)Número global de puestos de trabajo necesarios para producir un nivel equivalente de resultados 4,9 millones 10,3 millones India, Brasil, China, Tailandia, Corea del Sur: beneficios a nivel comercial y para el consumidor u$s37,0 mil millones en conjunto u$s164,6 mil millones en conjunto India, Brasil, China, Tailandia, Corea del Sur: PBI formal respaldado por tiempo real: u$s54,6 mil millones (equivalente al 0,23 % del PBI conjunto de los cinco países, o la producción equivalente a 4,2 millones de trabajadores) u$s131,7 mil millones (Equivalente al 0,43 % del PBI conjunto previsto de los cinco países, o la producción equivalente a 9,0 millones de trabajadores)EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania: beneficios a nivel comercial y para el consumidor u$s2,1 mil millones en conjunto u$s5,5 mil millones en conjunto EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania: PBI formal respaldado por tiempo real: 7,3 mil millones (equivalente al 0,02% del PBI conjunto de los cinco países, o la producción equivalente de 70,4 millones de trabajadores) 13,9 mil millones (Equivalente a 0,04% del PBI conjunto previsto de los cinco países, o la producción equivalente de 118,9 millones de trabajadores)*T

GlobalData: Modernización de los pagos de los consumidores

-0- *T 2021 Más de la mitad de los consumidores de todo el mundo ya tiene y usa una billetera móvil: 52,7 1% Aumento del 12,1% en los dos años transcurridos desde 2019 (por el impacto de la Covid-19) y un 33,8% desde 2018 *T

GlobalData: Tendencias en fraude

-0- *T 20202021Disminuyen los casos de robo de datos de tarjetas en Internet: en 2021 se constató un ligero descenso de los casos 17,5% 16,9% Los casos de robo o manipulación de datos de tarjetas físicas también disminuyen: en 2021 hubo una disminución de los casos. 15,5% 0,5% Aumentan los casos de hackeo de cuentas de billeteras digitales, robo de identidad e ingeniería social. Porcentaje del total de casos de fraude:20202021 Hackeo de cuentas de billeteras digitales 6,2% 7,3% Robo de identidad 11,6% 12,0% Ingeniería social 13,7% 14,4% *T

*Nota para los editores: Dada la ausencia de un conjunto de datos sólido, Rusia no ha sido incluida en el estudio de impacto económico; ausencia de un conjunto de datos sólido.

