Comunicado de prensa de Business Wire: ABS

Christopher J. Wiernicki, presidente, gerente y director general de ABS, destacó la función crucial que cumplen las asociaciones entre el sector público y el privado para conseguir que el transporte marítimo tenga cero emisiones netas en 2050, en su discurso inaugural de la conferencia SHIPPINGInsight 2022.

"Es obvio que estamos dando los primeros pasos de una década de cambio. Para el transporte marítimo, el desafío y la oportunidad se reflejan en dos argumentos: el transporte marítimo para sí mismo, es decir, la descarbonización de nuestra industria y el transporte marítimo para el mundo, que destaca el papel fundamental del transporte marítimo como vector para facilitar la transición energética ecológica mundial. Los corredores marítimos ecológicos y los centros marinos de energía limpia unen estos dos grandes argumentos del transporte marítimo y señalan un camino claro hacia 2050. Sin embargo, necesitamos claridad y coherencia normativa. No se trata sólo de la cuestión del problema de evaluar las emisiones de bajada en relación con las emisiones desde la producción del combustible hasta su uso final a bordo de un buque. También tiene que ver con la cuestión del puerto al barco, ya que la ineficacia de los puertos repercute directamente en la eficacia del barco en términos de emisiones de CO2", señaló Wiernicki.

"Para comprender la función del transporte marítimo en la transición, tenemos que apreciar (y es crucial que los gobiernos también lo hagan) de qué forma actuará el transporte marítimo como herramienta y vector que acercará la próxima generación de combustibles limpios al mercado. Un excelente ejemplo de esto en la práctica es el mercado emergente de transportadoras de CO2. Al conectar a los productores con los consumidores, el transporte marítimo será la piedra angular sobre la que se construirán todas las cadenas de suministro relacionadas. De hecho, el transporte marítimo para el mundo queda en el centro de la escena al extender los corredores ecológicos y relacionarlos con los centros marinos de energía limpia. De esa forma, el transporte marítimo se convierte en parte de la solución", explicó además.

Su discurso se produjo tras la publicación del documento de ABS Green Shipping Corridors -Leveraging Synergies (Corredores de transporte marítimo ecológico: Cómo aprovechar las sinergias), un análisis en profundidad de los corredores ecológicos y de su aporte fundamental al panorama de la descarbonización marítima, al tiempo que destaca la conexión con los centros energéticos. El documento expone cómo los corredores marítimos ecológicos ayudarán al sector a determinar el equilibrio adecuado entre la gestión de los riesgos y la consecución del éxito empresarial.

"Para que los corredores ecológicos se hagan realidad, es necesario que haya un libro de tácticas que establezca una estructura en torno a los factores cruciales para tener éxito. Esto es lo que ha hecho ABS", subrayó Wiernicki. "Los corredores marítimos ecológicos y los centros marinos de energía limpia son interconectores. Reúnen todas las piezas del rompecabezas de la descarbonización, incluido el comercio punto a punto y el comercio al contado y abordan los desafíos de una industria diversa, desagregada y regulada a nivel mundial con ecosistemas cuidadosamente calibrados y diseñados para lograr el éxito a escala y ritmo. Son excelentes ejemplos de las asociaciones que tendremos que establecer entre el sector público y el privado para ascender por la empinada pendiente que nos llevará a lograr el cero neto para 2050".

