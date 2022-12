Comunicado de prensa de Business Wire: ABS

¿Dominarán los océanos las embarcaciones autónomas? ¿Puede la inteligencia artificial diseñar un activo optimizado en alta mar? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean los líderes de la industria marítima al constatar que hay una ola de tecnologías nuevas lista para revolucionar el sector.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005787/es/

Cover Image: ABS Technology Trends (Graphic: Business Wire)

ABS reconoce que están surgiendo diversas innovaciones y está trazando el rumbo futuro de las tecnologías marinas y de alta mar con este nuevo informe, titulado "Tendencias tecnológicas: Un estudio del futuro en la innovación marítima". La publicación, presentada en una reunión del Comité Técnico Helénico de ABS, presenta un panorama ejecutivo del futuro en cuanto a las tecnologías marinas y de altamar de avanzada, con diversas perspectivas y un esquema temporal de hitos tecnológicos clave en la trayectoria a las emisiones netas cero y la digitalización.

"La innovación en la industria marítima es cíclica y estamos a punto de ver cómo surge una nueva ola de tecnologías y cambio", aseguró Patrick Ryan, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería y tecnología global de ABS. "Colaborando codo a codo con los líderes de la industria aquí en Atenas y muchos lugares más y aplicando nuestra comprensión propia del mercado, ABS está en condiciones de exponer hacia dónde consideramos que apuntarán las tecnologías. Presentamos esta publicación a modo de mapa de alto nivel para facilitar la transición de la industria hacia la energía limpia, la digitalización y la investigación aplicada en áreas como los materiales nuevos y el diseño asistido por computadora".

ABS tiene una trayectoria muy amplia de colaboración y asistencia a la industria para facilitar la adopción segura de las nuevas tecnologías, objetivo éste que es el pilar de su misión de seguridad. A medida que las tecnologías avanzadas van acaparando el foco de la escena en las próximas décadas, ABS apunta a ofrecer orientación y claridad para la industria, con el fin de promover la adopción segura y optimizar las operaciones en la trayectoria hacia el objetivo de eliminar las emisiones netas.

Para saber más sobre estas tecnologías revolucionarias, descargue una copia del informe "Tendencias tecnológicas: Un estudio del futuro en la innovación marítima", haga clicaquí.

Acerca de ABS

ABS, un proveedor líder global en servicios de clasificación y asesoramiento técnico para las industrias marítima y de altamar, asume el compromiso de establecer estándares de seguridad y excelencia en diseño y construcción. Dedicado a la aplicación segura y práctica de tecnologías avanzadas y soluciones digitales, ABS trabaja junto a clientes e industrias para desarrollar tecnologías de cumplimiento preciso y rentable, rendimiento optimizado y eficacia operativa para activos marítimos y en altamar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005787/es/

Contacto

ABS Media Relations glewis@eagle.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.