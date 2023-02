Comunicado de prensa de Business Wire: A PLUS JAPAN INC.

De acuerdo con el distribuidor de videojuegos A PLUS Japan, el 31 de enero comenzó la preinscripción en la App Store y en Google Play. El juego está disponible en inglés, francés, alemán, español y portugués. Los jugadores de la mayor parte de Europa, América Latina, Oriente Medio y África del Norte ahora pueden preinscribirse mediante el sitio web oficial.

El juego tiene una gran lista de luchadores y ofrece las mecánicas del juego para mejorarlos. En este juego, todos tienen la oportunidad de obtener su luchador favorito y llevarlo a la cima. Con este sistema de personajes únicos, obtendrás una sensación de logro cuando cada uno de los luchadores ascienda.

Street Fighter?: Duelvuelve a traer los escenarios icónicos de la franquicia, tales como el aeródromo, el baño público, la escena nocturna, etc. Además, el juego ha optimizado los efectos visuales para teléfonos móviles y los escenarios son más realistas y vívidos.

El juego está optimizado para plataformas móviles con modos de juego, tales como el entrenamiento y la arena. También se agregaron las mecánicas como autocombinaciones y EX-Move para que todos puedan disfrutar del juego.

Estas nuevas características ofrecerán una experiencia de combate única para los jugadores en la versión oficial que será lanzada este febrero.

Enlace de preinscripción: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sfdapj.eu https://itunes.apple.com/jp/app/id6444200827

Acerca de A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. se dedica a desarrollar y publicar juegos para móviles basados en el anime japonés. Mantiene una sólida asociación a largo plazo con varias IP de anime y canales de difusión y distribución. Bajo la misión de "Compartir la alegría con el mundo", siguen ofreciendo emocionantes juegos derivados del anime a jugadores de todo el mundo.

