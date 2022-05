Comunicado de prensa de Business Wire: 54D

54D, la marca de fitness dedicada a la transformación humana, anunció el lanzamiento de su 54D ON skill en Amazon Alexa, donde usuarios podrán acceder a entrenamientos e inspiración del fundador de la marca, Rodrigo Garduño. La nueva skill proporcionará acceso por voz a videos de sesiones de entrenamiento de 10 minutos en dispositivos Echo Show y Fire TV Stick y dispositivos con Alexa integrada compatibles, así como frases de motivación diaria de Garduño en los mismos dispositivos, así como los Echo y Echo Dot. La skill amplía la participación de los usuarios de habla hispana que buscan un entrenamiento efectivo en la comodidad de su casa. La skill es gratuita y estará disponible solo en español a partir del 3 de mayo en México, Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica y España.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006137/es/

'Alexa, abre 54D.' 54D lanza su primera Skill en Amazon Alexa (Graphic: Business Wire)

"Estoy agradecido de tener la oportunidad de traerle nuestro programa de 54D a los usuarios de Amazon Alexa," compartió Garduño. "La 54D ON skill en Amazon Alexa ofrece una forma fácil e intuitiva de acceder a nuestros entrenamientos para las personas que sienten curiosidad por la marca como también para nuestros clientes leales."

Usando Alexa, el servicio de voz basado en la nube de Amazon, la nueva skill de 54D ofrece cortos entrenamientos de alta intensidad por siete días. Junto a los entrenamientos, los usuarios recibirán palabras de aliento de Garduño. La 54D ON skill para Amazon Alexa funcionará en los siguientes dispositivos:

-- México: dispositivos con Alexa integrada incluyendo Echo, Echo Dot, Echo Show y Fire TV Stick con Alexa, configurados en español de México.

-- Estados Unidos: dispositivos con Alexa integrada incluyendo Echo, Echo Dot, Echo Show y Fire TV Stick con Alexa configurados, en español de Estados Unidos.

-- Colombia, Chile, Perú, Argentina y Costa Rica: en dispositivos Echo y Echo Dot Versiones Internacionales, configurados en español de Estados Unidos.

-- España: dispositivos con Alexa integrada incluyendo Echo, Echo Dot, Echo Show y Fire TV Stick con Alexa, configurados en español de España.

-- Para activar la nueva skill, los usuarios pueden simplemente decir "Alexa, abre 54D" en su dispositivo.

54D es la marca de fitness dedicada a la transformación humana creada por ex jugadores de fútbol profesional Rodrigo Garduño. La marca se ha convertido en una fuerza global dentro de la industria del fitness, atrayendo seguidores de todas partes del mundo, incluyendo a atletas profesionales, modelos de alta fama, artistas y muchos más. 54D tiene estudios en Miami, México y Colombia, al igual que un programa online, 54D ON, que fusiona lo mejor de los entrenamientos ofrecidos en los locales físicos con contenidos de vanguardia en video.

Para más información sobre la nueva 54D ON skill para Amazon Alexa, por favor visite: MX: www.amazon.com.mx/alexa-skillsES_US: www.amazon.com/es/alexa-skillsESPAÑA: https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=13944662031

Acerca de 54D:

54D es una marca global de fitness dedicada a la transformación humana con la misión de vencer los límites físicos, mentales y emocionales. 54D ofrece un programa presencial y en línea que consta de 9 semanas de entrenamiento intensivo, nutrición y recuperación. Guiados por expertos, el programa de 54D garantiza resultados visibles y medibles en 54 días al proporcionar las herramientas que conducen a un estilo de vida saludable.

La comunidad global de 54D sigue creciendo alrededor del mundo con instalaciones físicas en Estados Unidos, México y Colombia. La marca también tiene presencia en 90 países a través del programa en línea 54D ON. 54D enseña la disciplina y perseverancia necesaria para tener una mentalidad positiva que conduce a la grandeza del potencial humano. Para más información, visita www.54d.com.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220503006137/es/

Contacto

Patricia Hoyos Rogers, The Tag Experience - patricia@thetagexperience.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.