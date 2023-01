Comunicado de prensa de Business Wire: 1NCE

1NCE, empresa global de software y conectividad IoT a global IoT, anunció hoy la creación de su unidad de negocio de software junto al lanzamiento del software IoT para el sistema operativo 1NCE OS en la Feria de Electrónica de Consumo que ofrece herramientas para desarrolladores y control de dispositivos de avanzada para que IoT sea cada vez más accesible.

Las herramientas de software son una parte integral del servicio Lifetime Flat de 1NCE y están disponibles de forma gratuita para los clientes de 1NCE.

1NCE OS es esencial para el ambicioso objetivo de la empresa: cimentar la posición de 1NCE como el principal destino para el IoT accesible. Cuenta con un diseño especial para una fácil integración de las funciones de conectividad y software de 1NCE en proyectos de IoT de cualquier escala, tanto para proyectos nuevos como para aquellos existentes. Al utilizar 1NCE OS para la integración de dispositivos y la nube, los clientes pueden acelerar el tiempo de comercialización de los proyectos de IoT a meses. Cabe destacar que uno de los principios básicos de 1NCE es que los datos de los clientes no deben monetizarse ni utilizarse para vender servicios adicionales. En cambio, 1NCE es transparente acerca de convertir los datos en herramientas que se incluyen en la tarifa plana global de por vida.

Características disponibles en el lanzamiento:

-- Autenticación de dispositivo: Generalmente, e proceso de configuración de una solución segura y automatizada requiere un proceso de incorporación complicado y propenso a errores. 1NCE OS lo hace simple: los clientes simplemente sueldan la SIM segura en su dispositivo como cualquier otra pieza de hardware y eso es todo. De esta manera, brinda una mejor autenticación e integración de dispositivos identificados en forma única en proyectos de IoT.

-- Integrador de IoT: La conexión confiable de dispositivos a la nube puede ser compleja, pero la traducción de protocolo administrado de 1NCE utiliza estándares abiertos de la industria (UDP, CoAP, LwM2M, AWS IoT Core, Webhooks) para brindar a los clientes la flexibilidad total y gratuita que exigen.

-- Inspector del dispositivo: El envío de técnicos al campo para monitorear y dar servicio a los dispositivos es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Esto se reduce significativamente mediante el acceso remoto avanzado a los estados de los dispositivos y la telemetría reciente.

-- Ubicación del dispositivo: Posicionamiento basado en la red que ayuda a los usuarios a ubicar los dispositivos incluso sin un GPS.

-- Ahorro de energía: Los desafíos inherentes a los dispositivos que funcionan con batería hacen que el uso de energía sea una alta prioridad, y la transmisión de carga útil optimizada de 1NCE puede aumentar la vida útil de la batería hasta en un 50 por ciento.

Fredrik Stålbrand de Berg Insights comentó: "Tanto 1NCE OS como la hoja de ruta de productos de 1NCE parecen muy convincentes. Consideramos que el mercado de conectividad IoT tiende cada vez más hacia ventas y entregas digitalizadas. Las tarjetas SIM estarán ya instaladas en los conjuntos de chips, mientras que la gestión de la conectividad está cada vez más controlada por las aplicaciones SaaS. Los clientes esperan experiencias digitales simples durante todo el ciclo de vida del producto. 1NCE está claramente a la vanguardia de este desarrollo".

Ivo Rook, director de operaciones de 1NCE, señaló: "1NCE cambia la historia para los clientes: no monetizamos los datos por unos pocos dólares adicionales porque los datos de nuestros clientes son de ellos y solo de ellos. El cambio que realiza 1NCE en el software nos permite impulsar las ideas de nuestros clientes no solo cuando necesitan conectividad, sino desde el comienzo de sus proyectos y durante todo el ciclo de vida de un dispositivo. Conectividad IoT y software de por vida por una tarifa única, y eso es todo".

El 50 por ciento de los proyectos fallidos de IoT fracasan en la etapa piloto. Para los nuevos proyectos de IoT, 1NCE facilita la experimentación temprana sin los grandes gastos que pueden acabar con un proyecto. Los clientes conectan sensores en todo el mundo a una fracción del costo del precio tradicional de los operadores de red. Además, con 1NCE OS, obtienen acceso a herramientas de software que aceleran el tiempo de comercialización sin depender de un proveedor ni pagar por funciones innecesarias que se incluyen los paquetes de la mayoría de las plataformas IoT. Y para los proyectos de IoT que ya están en funcionamiento, la combinación de conectividad y software de 1NCE ofrece soluciones confiables de nivel de producción para la mejora y optimización continuas.

La mayoría de los proyectos de IoT requieren implementaciones multinacionales, pero pocos operadores de red tienen la capacidad de satisfacer verdaderamente las demandas internacionales. El servicio Lifetime Flat de 1NCE es innovador en la industria, aunque simple: por $10/EUR10, los clientes pueden implementar, conectar y administrar sensores IoT en todo el mundo a tan solo un dólar por año por dispositivo. Más de 10 000 clientes en todo el mundo ya confían en 1NCE, que se encarga de más de 15 millones de conexiones gestionadas.

La capacidad de la empresa para ofrecer IoT asequible y confiable, y su rápida expansión global a 153 mercados de 106 a principios de año, ayudaron a 1NCE a ganar recientemente dos prestigiosos premios: mención de honor en la lista de Next Big Things in Tech de Fast Company y el primer premio por el caso de uso más destacado en "IoT innovador" (en asociación con Flashnet) en la 18va lista anual Leading Lights de Light Reading.

Para encontrar más información sobre 1NCE OS, haga clic aquí. Los clientes puede dar sus primeros pasos con 1NCE en la tienda en línea de la empresa y el AWS Marketplace. Contamos con asistencia al cliente en 14 idiomas.

Acerca de 1NCE

1NCE es la única empresa de conectividad y software que ofrece IoT a una tarifa plana de por vida. Nuestra misión es ofrecer un verdadero IoT internacional preparado para el futuro, sin incertidumbres ni molestias durante toda la vida útil de un dispositivo. En más de 150 países, 1NCE convierte la conectividad en electricidad lista para el consumo para abrir el mundo de IoT a innovadores que mejorarán drásticamente el medio ambiente, las ciudades, la atención médica, la seguridad pública, la cadena de suministro y mucho más. La empresa, fundada en 2017 por el Alexander P. Sator, CEO, junto con Deutsche Telekom AG, tiene su sede en Colonia, Alemania, y cuenta con más de 250 empleados en 20 países. Obtenga más información en línea y siga a 1NCE en Twitter, LinkedIn y Facebook.

