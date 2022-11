"Competir con tu hermano es enorme", afirma Lucas Hernández en entrevista a la AFP

"Competir con tu hermano, en Copa del Mundo, es enorme", celebra en una entrevista a la AFP el exjugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández, "orgulloso" de defender el título Mundial de los 'Bleus' con su hermano Theo. "Sólo siento felicidad en mí, ningún otro sentimiento".

PREGUNTA: Disputar un segundo Mundial a los 26 años, ¿supone menos estrés, menos presión?

RESPUESTA: "Soy un jugador que nunca está estresado. No sé si es una cualidad o un defecto. Incluso en 2018 no estaba demasiado nervioso. En este Mundial llego con muchas ganas, sin estrés, con muchas emociones, con la oportunidad de poder disputar un Mundial con mi hermano. Tengo muchas ganas de que esta competición comience".

P: Pudo haberse perdido la cita debido a una lesión muscular a mediados de septiembre. ¿Se temió lo peor?

R: "No, siempre estuve confiado. Al principio, la lesión parecía menos (grave) de lo que era. Con el cuerpo médico y el preparador físico trabajamos muy bien en el club y eso me permite estar hoy aquí. Yo no sabía si iba a estar en la lista. Estaba impaciente, delante de mi televisor, con mi familia, para ver si estaría a no. Cuando apareció mi nombre fue un gran orgullo, aún mayor al ver el de mi hermano".

P: Ustedes son la segunda pareja de hermanos, después de Jean y Lucien Laurent en 1930, en representar a Francia en un Mundial. ¿Qué significa eso para ustedes?

R: "Es enorme, un momento increíble, que permanecerá para siempre. Vivir un Mundial con un hermano es increíble. Es el momento de disfrutar, de aprovechar esta situación y de intentar llegar al nivel más alto posible. Sea mi hermano o todo el equipo, tenemos todos el mismo objetivo: tratar de alcanzar esta final y de traer esta Copa del Mundo.

P: La revista France-Football publicó una investigación sobre su historia familiar. ¿Os afectó?

R: "No, no lo leí, pero hablé de ello con mi familia. Mi hermano y yo, apoyamos al 100% a nuestra madre, a nuestra familia. Si estamos hoy aquí es gracias a ellos".

P: ¿Qué tiene en común con Theo y qué les diferencia?

R: "Los dos tenemos esta determinación por ganar. Después, él es un jugador mucho más ofensivo que yo, que soy mucho más defensivo. Somos dos jugadores que juegan en el mismo puesto, pero completamente diferentes".

P: Él marcó un gol en su segundo partido con la selección, y usted ninguno en 32 partidos internacionales. ¿Está celoso por ello?

R: "(Risas) Es verdad que marcar goles no es mi punto fuerte. Espero que ese gol llegue en el Mundial, sería algo fantástico".

P: Didier Deschamps fue claro: usted competirá con Theo por el puesto de lateral izquierdo.

R: "Competir con un hermano, en un Mundial, es algo enorme, un orgullo increíble. Es un honor para mí poder competir con mi hermano. Si me toca a mí jugar estaría muy contento de poder participar. Pero si le toca a mi hermano hacerlo estaría aún más contento. Ver a mi hermano sobre el césped... Quiero sentir ese orgullo de poder ver a mi hermano disputar un Mundial. Sólo siento felicidad en mí, ningún otro sentimiento".

P: ¿Cómo vive este regreso a una defensa de cuatro?

R: "En el Bayern estos últimos tiempos jugaba más en el eje, pero es un puesto que conozco perfectamente. Ya me ha ocurrido de comenzar un partido en el centro y terminar en la izquierda, para mí no hay ningún problema, tengo referencias en los dos puestos. Es decisión del entrenador jugar con cuatro, todos estamos detrás de él. Es la mejor forma de llegar lo más lejos posible. Haremos todo lo posible para ello".

P: La defensa se tambaleó en junio y en septiembre, de ahí quizá esa variante táctica. ¿Se sienten más seguros así?

R: "Los últimos tiempos no estuvimos muy sólidos a nivel defensivo. Con este sistema de cuatro detrás, creo que lo estaremos más. Es un sistema que nos va bien, fuimos campeones del mundo en 2018. Nos corresponde a nosotros ser recios y sólidos porque, si lo somos defensivamente, tenemos la calidad para marcar la diferencia a nivel ofensivo en cualquier momento".

P: Usted es compañero de Benjamin Pavard en el Bayern y en la selección. Sería bonito lograr el doblete 2018-2022 con él...

R: "Para nosotros, para Francia, y para todos los jugadores, sería algo increíble. Tenemos todo para ello, nos toca a nosotros demostrarlo sobre el terreno de juego. Con saltar al césped y mostrar sólo nuestra camiseta no vamos a ganar partidos. Habrá que darlo todo, ser muy agresivos. Serán partidos de fútbol pero también combates, nos toca a nosotros ganarlos".

