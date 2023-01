Comienza juicio al rapero Young Thug por conspiración, robo y asesinato

El juicio al rapero estadounidense Young Thug, acusado junto a más de dos docenas de personas de conspiración, asesinato, asaltos, tráfico de drogas y robo, entre otros cargos, comenzó este lunes en un tribunal en Atlanta, Georgia, con la selección del jurado.

No obstante, la selección del grupo de personas imparciales que determinen la eventual culpabilidad de la influyente estrella de hip-hop, cuyo nombre real es Jeffery Williams, y del resto de los acusados, puede durar días o semanas, antes de que empiecen a desfilar en el tribunal procesados y testigos en una causa que puede alargarse entre seis y nueve meses.

La fiscalía acusa al sello discográfico de Young Thug, que se ha declarado no culpable, de ser la fachada del grupo criminal Young Slime Life (YSL), una rama de la pandilla callejera Bloods. Como pruebas ha incluido algunas de las letras de sus canciones, una polémica estrategia ya utilizada en otros juicios.

La acusación sacudió al mundo del rap, ligado al hip-hop, del que Young Thug -como creador del sonido rap contemporáneo-, es considerado una de las figuras más prominentes.

Los fiscales de Georgia acusan al rapero y al resto de los inculpados de conspirar para violar la ley de extorsión criminal de ese estado del sur de Estados Unidos, similar a la Ley federal RICO.

Al amparo de esa ley, diseñada inicialmente para perseguir a la mafia, fue condenado el cantante de R&B R. Kelly por delitos sexuales.

Los presuntos delitos que penden sobre los acusados incluyen conspiración, asesinato, asalto, robo de auto, tráfico de drogas y robo.

Young Thug, fundador del sello de hip-hop y rap YSL Records en 2016, también enfrenta un cargo de participación en actividades criminales de pandillas callejeras.

Los abogados de la defensa insisten en que YSL, también conocida como Young Stoner Life Records, no representa nada más que una etiqueta y una mera asociación de artistas.

No es la primera vez que los fiscales se valen de letras de músicos como Young Thug y Gunna, quien también fue acusado pero aceptó un acuerdo de culpabilidad.

Erik Nielson, profesor de la Universidad de Richmond y especialista en música rap, probablemente sea llamado como testigo experto en nombre de la defensa.

Su libro de 2019, coescrito con Andrea L. Dennis, "Rap on Trial: Race, Lyrics, and Guilt in America", sostiene que los tribunales habitualmente sacan de contexto las letras que relatan fragmentos de la vida para criminalizar y encarcelar tanto a los raperos profesionales como a los aspirantes a artistas que son principalmente negros.

De las 28 personas nombradas originalmente en la acusación, se espera que 14 comparezcan en el juicio.

Seis de los acusados originales serán juzgados por separado, y ocho, entre ellos Gunna y el hermano de Young Thug, Quantavious Grier, llegaron a un acuerdo con la fiscalía.

Los documentos judiciales revelan que la fiscalía podría llamar a más de 300 testigos, entre ellos, figuras prominentes del mundo del rap como Lil Wayne.

