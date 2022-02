Colombia aún está con vida para llegar al Mundial, afirma DT Rueda

Colombia todavía mantiene su ilusión de poder clasificarse al Mundial de Catar-2022 pese a cosechar el martes una nueva derrota, contra Argentina por 1-0 en la decimosexta fecha del clasificatorio sudamericano, afirmó su entrenador, Reinaldo Rueda.

"Se alejó (la clasificación) pero no estamos muertos. Es remoto, no nos podemos engañar. Pero esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final", dijo el director técnico en conferencia de prensa en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

Rueda recordó que quedan aún dos fechas por disputarse. Colombia está séptima con 17 unidades y quedó relegada en la pelea por un lugar en Catar, detrás de los ya clasificados Brasil (39) y Argentina (35) y de Ecuador (24), Uruguay (22), Perú (20 y Chile (19).

"Es un momento muy difícil. Esto tiene al grupo muy golpeado", indicó.

Hace siete partidos que los cafeteros no ganan y tampoco marcan goles. En marzo, en la última doble fecha, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela.

dm/ma