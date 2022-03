"CODA" retumba al ganar un histórico Óscar a la mejor película

"CODA", un drama sobre una familia sorda, hizo historia este domingo al conquistar el principal Óscar de la noche, convirtiéndose en la primera producción de streaming en ser reconocida por la Academia como mejor película.

Dirigida por Sian Heder ("Orange Is The New Black"), la cinta de bajo presupuesto ganó también el premio de la Academia a mejor guión adaptado y a mejor actor de reparto para Troy Kotsur.

"CODA" sigue la vida de Ruby, hija de padres sordos que, al poder oír, asume la responsabilidad de conectar a su familia con el mundo.

Pero la adolescente entra en conflicto entre esa tarea y su enorme deseo de dejar el nido y hacer carrera en el mundo de la música.

"CODA" es un acrónimo en inglés que identifica a los hijos oyentes de padres sordos.

La película venció a pesos pesados en la principal categoría de los Óscar, y le dio la ansiada estatuilla a Apple, que se desmarca así de rivales como Netflix, así como de los estudios tradicionales de Hollywood. Pero también establece un hito de representación en la gran pantalla.

"Escribir y hacer esta película fue un desafío vital como artista y como ser humano. Quiero agradecer a todos mis colaboradores en la comunidad sorda, en la comunidad 'coda' por ser mis maestros", dijo Sian Heder al recibir la estatuilla a mejor guión adaptado.

Lanzada por la plataforma Apple TV+ después de ganar la guerra de apuestas del festival de Sundance del año pasado, "CODA" recaudó unos 25 millones de dólares.

La directora, que de acuerdo con especialistas habría contado con un presupuesto de 10 millones de dólares, descartó filmar en locaciones caras para concentrarse en la historia de la adolescente Ruby Rossi.

Ruby, interpretada por la debutante Emilia Jones, tiene que navegar las típicas corrientes de la adolescencia de conocer a alguien y enamorarse pero con el desafío adicional de ser la única en su familia que puede escuchar.

Ella se convierte en un vínculo imprescindible entre el mundo parlante y su familia, que administra un pequeño negocio de pesca en una ciudad porteña de Massachusetts. Pero la ilusión de volverse una cantante la empuja a querer perseguir su sueño yendo a estudiar música en la universidad.

Una adaptación de la película francesa "La Famille Belier", que causó polémica al utilizar actores que podían escuchar para interpretar personajes sordos, "CODA" marcó pauta en materia de representatividad al contar con un elenco auténtico liderado por la actriz Marlee Matlin, que con décadas de carrera en Hollywood da vida a la excéntrica y vulnerable madre de Ruby.

El comediante Troy Kotsur, quien se alzó como mejor actor de reparto, encarna al padre de Ruby, y su hermano es encarnado por la poderosa actuación de Daniel Durant ("Switched at Birth").

"Solo quería decir que esto va dedicado a la comunidad sorda, la comunidad 'coda' y la comunidad de discapacitados. Este es nuestro momento", dijo Kotsur en lenguaje de señas, traducido por un intérprete.

El famoso comediante mexicano Eugenio Derbez, figura de Hollywood, también forma parte del reparto, en el que da vida a Bernardo Villalobos, un profesor de música que toca el piano y alienta a su alumna hija de padres sordomudos a cumplir su sueño de ser cantante.

"CODA" dejó en el camino a la favorita "El poder del perro" de Jane Campion, la aclamada cinta semiautobiográfica de Kenneth Branagh "Belfast", y la nueva versión de "Amor sin barreras" de Stephen Spielberg.

También competían por la estatuilla la sátira "No miren arriba" protagonizada por Leonardo DiCaprio, la superproducción de ciencia ficción "Duna", la biográfica "Rey Richard: Una familia ganadora" sobre las tenistas Serena y Venus Williams, la nostalgia californiana de "Licorice Pizza", el viaje japonés "Drive My Car", y el horror noir de "El callejón de las almas perdidas".

Para algunos analistas de la industria, "CODA" se convirtió en un éxito rotundo gracias a su perspectiva familiar y al apostar por la tradicional trama de superación de adversidades.

Con unos protagonistas que derrochan química en escena, la obra se consagró en febrero cuando consiguió el mayor premio del prestigioso Sindicato de Actores de Estados Unidos. El reconocimiento al mejor elenco equivale al premio a la mejor película otorgado por la Academia.

"Somos un elenco tan unido que fue genial ganar este premio", dijo a la AFP Jones, quien al igual que Heder aprendió el lenguaje de señas de Estados Unidos antes del rodaje.

La producción contrató un equipo de consultores especializados en el lenguaje de señas estadounidense para traducir el guión de Heder y usarlo como vínculo entre el elenco.

Juntos eligieron gestos del vocabulario de señas que se adaptaban mejor a los utilizados en Massachusetts, y que podrían ser intuitivamente descifrados por los espectadores no familiarizados.

El triunfo de "CODA" en la temporada de premios es un gran impulso para Apple, que con una gran inversión intenta compensar su llegada tardía a la guerra del streaming, dominada por rivales como Netflix y Disney+.

