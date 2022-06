Civiles ucranianos se entrenan con el ejército en una zona antes ocupada por los rusos en Bucha

Decenas de civiles ucranianos se entrenaron el viernes con el ejército de ese país en una zona antes ocupada por las fuerzas rusas en Bucha, una ciudad al noroeste de Kiev, que se convirtió en símbolo de las atrocidades atribuidas a las tropas de Moscú.

Los voluntarios, vestidos con ropa de color caqui y fusil en mano, participaron en ejercicios militares en un bosque invadido por el ejército ruso al inicio de la guerra.

Aún pueden observarse las huellas dejadas por las tropas de Moscú en la zona, llena de montículos de tierra, refugios y grandes agujeros.

"Los rusos cavaron estos agujeros, 7.000 grandes agujeros para los tanques, los blindados, los camiones cisterna, es mucho, se estaban preparando para quedarse mucho tiempo", dijo a la AFP Valentyn Kalashnyk, jefe del centro de prensa de las fuerzas de defensa territorial del ejército ucraniano.

Las fuerzas rusas invadieron Bucha el 27 de febrero, tres días después del inicio de su ofensiva en Ucrania.

A inicios de abril, las tropas de Moscú se retiraron de la localidad, donde se descubrieron cientos de cadáveres de civiles, algunos con las manos atadas en las espaldas.

El sargento Ticha, que prefiere no revelar su verdadero nombre, explica a la AFP que los ejercicios de las unidades de defensa territorial de Bucha pretenden preparar mejor a los habitantes en caso de que haya una nueva ofensiva.

"Si los orcos (apodo dado a los soldados rusos en Ucrania) vuelven, Dios no lo quiera, podemos enfrentarnos a ellos, no como la primera vez. No estábamos preparados para ello", señala.

"La mayoría de los que están aquí no son militares, son simplemente civiles que quieren defender el país. El 50% de ellos no tuvo nunca un arma en sus manos hasta ahora", explica.

"Les enseñamos lo que sabemos, más lo que aprendemos de los instructores enviados por la OTAN", continúa.

"Aquí hay ejercicios todo el tiempo", agrega Kalachnyk, señalando que hay muchos voluntarios y que por eso, "siempre hay filas en las oficinas de registro para ingresar en el ejército".

