Cinco nuevos talentos destacables en el 75º Festival de Cannes

Para su 75ª edición, el Festival de Cannes vuelve ante el gran público repleto de estrellas, pero sin perder de vista a los jóvenes talentos. Estos son cinco ejemplos.

Con apenas 30 años, el estadounidense Austin Butler asume el difícil papel de Elvis Presley en el "biopic" que le dedica el australiano Baz Luhrmann ("Elvis") al rey del rock'n'roll.

Actor, cantante y modelo, Austin Butler sale de la escudería Disney, donde lleva años interpretando papeles en series y películas para adolescentes.

Su salto al estrellato empezó a gestarse con "Érase una vez... en Hollywood" de Quentin Tarantino o "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch.

Butler causó sensación la semana pasada en la última gala del Metropolitan Museum de Nueva York, del brazo de su novia, la modelo Kaia Gerber.

Este director iraní podría ser el relevo del galardonado Abbas Kiarostami (Palma de Oro en 1997 con "El sabor de las cerezas") o de Jafar Panahi y Asghar Farhadi.

Saeed Roustaee se ganó los elogios de la crítica en 2019 con su segunda película, "La ley de Teherán", una cinta oscura en torno al consumo de droga en la capital iraní.

Roustaee compite por la Palma de Oro este año con "Leila's brothers".

Nacido en agosto de 1989 en un barrio popular de Teherán, Roustaee reivindica su "compromiso social" con las clases más desfavorecidas, mediante un cine en el que "nada es simbólico".

Este actor surcoreano de 49 años saltó a la fama mundial al protagonizar nada menos que "El juego del calamar", serie escalofriante y de ambiente apocalíptico de Netflix.

Lee Jung-Hae presenta fuera de competición "Hunt", un thriller político que tiene lugar en los años 1980, en plena tensión entre Corea del Sur y su vecino comunista del norte.

Superestrella en su país, Lee Jung-jae ya acudió a la Croisette en 2010 para presentar "La criada" del realizador Im Sang-soo, en liza ese año por la Palma de Oro.

Su interpretación del fundador de Facebook Mark Zuckerberg en "Social Network" (2010) lo catapultó a la fama.

A los 38 años, el estadounidense Jesse Eisneberg presenta su primera película, "When you finish saving the world", sobre las relaciones explosivas entre una madre políticamente comprometida (Julianne Moore) y su hijo músico, ansioso de celebridad.

La directora francesa Lola Quivoron, de 31 años, despierta expectativas entre la prensa especializada de su país, aunque es una desconocida fuera de sus fronteras.

Su primer largometraje, "Rodeo", programado en Una Cierta Mirada, narra los peligrosos rodeos de motos y autos en los barrios desfavorecidos de París.

Oriunda de Seine Saint-Denis, al norte de la capital, Quivoron destacó en 2016 con un cortometraje, "Au Loin Baltimore", seleccionado en el Festival de Locarno.

