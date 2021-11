Cinco internacionales alemanes abandonan la concentración por un positivo

Cinco jugadores de la selección alemana de fútbol abandonaron la concentración del equipo después de que uno de ellos, el central del Bayern Múnich Niklas Süle, diera positivo al covid-19, indicó este martes su federación (DFB).

Sus compañeros en el gigante bávaro Joshua Kimmich, Serge Gnabry y Jamal Musiala, además de Karim Adeyemi (Salzburgo), son los otros jugadores que abandonan la concentración tras haber estado en contacto con Süle, aunque han dado negativo en los test.

Süle está vacunado y es asintomático, precisó Olivier Bierhoff, director de la DFB.

"Esta información, que llega muy cerca del cierre de la clasificación para el Mundial, es amarga", declaró Bierhoff.

Nueve jugadores en total habían llegado a la concentración, en Wolfsburgo, en el mismo avión que Süle. Cuatro de ellos, cuyos nombres no han sido ofrecidos, pueden continuar con el equipo, aunque deben aislarse durante un tiempo.

Ya clasificada para la Copa del Mundo, Alemania se enfrenta a Liechtenstein el 11 de noviembre y tres días después se desplaza a Armenia.

Actualmente Alemania lucha contra un aumento de los contagios de covid-19, con la tasa de incidencia sobre siete días batiendo un nuevo récord este martes.

La semana pasada el jugador del Bayern Múnich Kimmich provocó una polémica en el país al explicar que no quería vacunarse por "motivos personales".

"¡Reflexione una vez más y vacúnese!", le instó el ministro del Interior Horst Seehofer en una entrevista en el periódico Bild.

"Usted es un modelo; si se vacuna, otras personas se dirán 'yo también'", añadió.

"No es porque me oponga a la vacunación", había dicho Kimmich, quien aludió a "motivos personales" para no vacunarse, confesando sus dudas sobre los efectos a largo plazo de la vacunación, aunque no cerró la puerta a vacunarse en el futuro.

smk/pm