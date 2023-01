Chelsea cae con Fulham y agrava su crisis, Joao Félix expulsado en su debut

El Chelsea, apenas décimo clasificado en la Premier League, firmó una nueva derrota, este jueves por 2-1 en el terreno del Fulham en un partido que había sido aplazado en la séptima jornada y en el que Joao Félix debutó con los londinenses de la peor manera, siendo expulsado.

El jugador luso, cedido por el Atlético de Madrid a los 'Blues' en una operación que se oficializó el miércoles, fue ya titular con su nuevo equipo pero la noche no fue precisamente buena para él: no solo el Chelsea perdió si no que él vio la roja directa cuando el marcador estaba en tablas (1-1), por una fuerte entrada sobre Kenny Tete.

Es la primera expulsión directa de Joao Félix en su carrera. Anteriormente había visto una roja, en septiembre de 2021, pero fue por una segunda amarilla, jugando con el Atlético ante el Athletic de Bilbao.

Hasta ese momento, Joao Félix había aportado dinamismo y detalles técnicos, llegando a tener oportunidades (10, 17, 40), aunque sin éxito.

El Fulham se había adelantado en el marcador en el 25 por medio de un exjugador del Chelsea, el brasileño Willian, que se deshizo del acoso de César Azpilicueta para enviar un disparo que dio en el palo antes de colarse en el arco defendido por Kepa Arrizabalaga.

El Chelsea igualó en el 48, cuando el senegalés Kalidou Koulibaly aprovechó un rechace después de una falta lanzada por Mason Mount que había terminado en el palo.

Ya con superioridad numérica después de la roja a Joao Félix, el Fulham llegó con más fluidez y el brasileño Carlos Vinicius firmó el tanto del triunfo local por 2-1.

En la clasificación, el Fulham sube al sexto lugar, en zona europea, y logra sacar tres puntos de ventaja sobre el séptimo, el Liverpool.

Por contra, el Chelsea es apenas décimo, a diez puntos de la zona de Liga de Campeones, que marca el Manchester United (4º).

No gana en Premier League desde que superó al Bournemouth por 2-0 el pasado 27 de diciembre y esta derrota es la tercera consecutiva del equipo de Graham Potter, después de las dos que registró en los últimos días ante el Manchester City, una en liga (1-0) y otra en los treintaidosavos de final de la Copa de Inglaterra (4-0).

-- Partido que había sido aplazado en la 7ª jornada

- Jueves:

Fulham - Chelsea 2 - 1

Goles:

Fulham: Willian (25), Carlos Vinicius (73)

Chelsea: Koulibaly (47)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 17 12 3 2 45 16 29

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Fulham 31 19 9 4 6 32 28 4

7. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 18 7 4 7 21 21 0

11. Aston Villa 22 18 6 4 8 20 26 -6

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 17 4 5 8 25 31 -6

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

