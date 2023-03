Ceccarelli derrota a Jacobs en los 60 m del Europeo en pista cubierta

El campeón olímpico de 100 metros, el italiano Marcell Jacobs, visiblemente con un problema en la pierna derecha, fue derrotado por sorpresa por su compatriota Samuele Ceccarelli en la final de los 60 metros del Europeo de atletismo en pista cubierta, este sábado en Estambul.

Ceccarelli (23 años), casi un desconocido hasta ahora, consiguió la medalla de oro con un tiempo de 6 segundos y 48 centésimas. Jacobs fue plata con 6.50 y el sueco Henrik Larsson se colgó el bronce (6.53).

Con 6.47, Ceccarelli había logrado el mejor tiempo de las semifinales, también este sábado, y se había convertido en el quinto mejor de Europa de todos los tiempos en esta distancia en sala. Un crono espectacular para alguien que hasta ahora tenía una plusmarca personal de 6.54 y que antes de esta temporada la tenía de 6.72.

"Es una auténtica locura, no me lo esperaba. Hace tres años que no había tenido la posibilidad de hacer una temporada completa sin lesionarme. No sabía qué esperar de esta temporada en sala. Estoy muy feliz", celebró el héroe del día en la ciudad del Bósforo.

El atleta de 23 años había lanzado ya un aviso importante hace dos semanas al batir a Marcell Jacobs en el campeonato de Italia.

Jacobs (28 años), campeón olímpico de 100 metros en 2021 y campeón mundial de 60 metros en pista cubierta en 2022, se fue al suelo una vez cruzada la meta. Tuvo luego problemas para andar, con dolor en su pierna derecha.

En el Mundial al aire libre de Eugene (Estados Unidos) del año pasado, Jacobs había tenido que abandonar. Semanas después pudo desquitarse proclamándose campeón europeo al aire libre en Múnich (Alemania).

Por su parte, la neerlandesa Femke Bol y el noruego Karsten Warholm, ambos especialistas en los 400 metros vallas, dominaron según lo esperado las finales de los 400 metros.

Bol controló bien su carrera, cruzando la meta con un tiempo de 49 segundos y 85 centésimas, firmando así el séptimo mejor crono de todos los tiempos y quedando por delante de su compatriota Lieke Klaver (50.57) y de la polaca Anna Kielbasinska (51.25). Las tres son compañeras de entrenamiento.

Bol (23 años), subcampeona mundial y bronce olímpico en 400 metros vallas, había fijado hace dos semanas, con 49.26, el nuevo récord mundial de 400 metros en pista cubierta. En el Europeo al aire libre del año pasado en Múnich había logrado un triplete inédito al coronarse en 400 metros vallas, 400 metros y el relevo 4x400 metros.

En los 400 metros es su segundo título europeo 'indoor' consecutivo.

En categoría masculina, Warholm (27 años) se impuso en la final con un tiempo de 45 segundos y 35 centésimas, por delante del belga Julien Watrin (45.44) y del sueco Carl Bengtström (45.77). El noruego sufrió al final de la carrera, después de haber arrancado con un ritmo infernal (20.84 después de los primeros 200 metros).

Warholm, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 400 metros vallas, consigue su segundo oro europeo en pista cubierta, después del obtenido en 2019.

En el resto de finales de este sábado, los oros fueron para la británica Laura Muir (1.500 metros), la turca Tugba Danismaz (triple salto) y la finlandesa Wilma Murto (salto con garrocha).

España siguió sin poder estrenar su medallero en Estambul-2023. Después del cuarto puesto del viernes de Jesús Gómez en los 1.500 metros, otros dos representantes quedaron este sábado en la misma posición, rozando el podio, Óscar Husillos (400 metros) y Esther Guerrero (1.500 metros).

-- Podios y actuación de los atletas españoles en las finales del sábado en el Europeo de atletismo en pista cubierta de Estambul:

- HOMBRES:

. 60 m:

1. Samuele Ceccarelli (ITA) 6.48

2. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 6.50

3. Henrik Larsson (SWE) 6.53

. 400 m:

1. Karsten Warholm (NOR) 45.35

2. Julien Watrin (BEL) 45.44

3. Carl Bengtström (SWE) 45.77

4. Oscar Husillos (ESP) 46.24

- MUJERES.

. 400 m:

1. Femke Bol (NED) 49.85

2. Lieke Klaver (NED) 50.57

3. Anna Kielbasinska (POL) 51.25

. 1500 m:

1. Laura Muir (GBR) 4:03.40

2. Claudia Bobocea (ROM) 4:03.76

3. Sofia Ennaoui (POL) 4:04.06

4. Esther Guerrero (ESP) 4:04.86

...

7. Águeda Muñoz (ESP) 4:08.72

. Triple salto:

1. Tugba Danismaz (TUR) 14,31 m

2. Dariya Derkach (ITA) 14,20

3. Patricia Mamona (POR) 14,16

. Salto con garrocha (pértiga):

1. Wilma Murto (FIN) 4,80 m

2. Tina Sutej (SLO) 4,75

3. Amálie Svábíková (CZE) 4,70

rg/lh/dr/dam