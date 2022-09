Casa Blanca advierte de consecuencias "catastróficas" si Moscú emplea arma nuclear

Las consecuencias serían "catastróficas" si el presidente ruso, Vladimir Putin, cumple su amenaza de usar armas nucleares en la guerra en Ucrania, advirtió el domingo un alto consejero de la Casa Blanca.

Estados Unidos espera hacerle entender a Rusia "cuáles serían las consecuencias si toma el oscuro camino del uso del arma nuclear, y serían catastróficas", declaró Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, en la cadena NBC.

"Tenemos la capacidad de hablar directamente a alto nivel (con los rusos), de decirles claramente cuál es nuestro mensaje y escuchar el suyo", dijo.

"Eso ocurrió frecuentemente en los últimos meses, incluso ocurrió en los últimos días", agregó el asesor, quien no quiso precisar la naturaleza exacta de los canales de comunicación empleados, para "protegerlos".

Washington advirtió en varias ocasiones y con un lenguaje cada vez más duro a Moscú contra un eventual uso de armas nucleares.

Consultado el 16 de septiembre, antes de que Putin explicitara la amenaza, Biden le dijo a su homólogo ruso: "No lo haga. No lo haga. No lo haga. Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial".

Advirtió también que la respuesta estadounidense sería "sustancial", sin más precisiones.

Luego de que el presidente ruso afirmó estar dispuesto a usar "todos sus medios" de defensa, Washington elevó el tonó y afirmó tomar "en serio" esta amenaza, prometiendo una respuesta "severa".

A estas advertencias públicas se suman otras "privadas", indicó recientemente un funcionario estadounidense.

Rusia y Estados Unidos son las grandes potencias nucleares del mundo.

La doctrina militar rusa autoriza el uso de armas nucleares tácticas en el campo de batalla para forzar al enemigo a retirarse.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, precisó el sábado en una conferencia de prensa en Naciones Unidas que las declaraciones de Putin respondían a la doctrina rusa, plasmada en "un documento público".

Pero la doctrina militar rusa prevé también la posibilidad de recurrir a ataques nucleares en caso de que territorios considerados como propios por Moscú sean atacados, lo que podría ser el caso una vez que concluyan los referendos de anexión iniciados el viernes en regiones ucranianas.

Los escrutinios, calificados de "simulacros" sin valor jurídico por Kiev y sus aliados occidentales, se llevan a cabo en las regiones Lugansk y Donetsk, en el este de Ucrania, así como las zonas ocupadas de Jersón y Zaporiyia, en el sur.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en la red estadounidense CBS tomar muy en serio las amenazas de su par ruso.

"Quiere asustar al mundo entero", advirtió. "Son las primeras etapas del chantaje nuclear, no creo que" esté mintiendo.

El arma nuclear fue usada dos veces en la historia, ambas en 1945 cuando Estados Unidos destrozó las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando más de 200.000 personas. Japón se rindió unos días después.

