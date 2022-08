Carreño, Osaka y Williams dicen adiós a la primera en Cincinnati; Kyrgios avanza

El tenista español Pablo Carreño, flamante campeón del Masters 1000 de Montreal el domingo, fue eliminado este martes en su estreno en el torneo de Cincinnati al igual que Naomi Osaka y Venus Williams, mientras el australiano Nick Kyrgios pasó a segunda ronda.

En la rama masculina de Cincinnati, de categoría Masters 1000, Carreño cayó ante el serbio Miomir Kecmanovic por 1-6, 7-5, 7-6 (7/4) en dos horas y 55 minutos de juego.

El español, número 14 de la ATP, dejó escapar varias ventajas importantes en su duelo ante el serbio (Nº 36) al anotarse con comodidad el primer set y estar por delante 3-4 en el 'tiebreak' del tercero.

Sin embargo, en el momento decisivo el español, que disputaba su séptimo partido en ocho días, cometió tres errores no forzados que permitieron a Kecmanovic anotarse la manga definitiva y citarse con el italiano Jannik Sinner, que sufrió para doblegar al australiano Thanasi Kokkinakis por 6-7 (9/11), 6-4 y 7-6 (8/6).

Carreño, por su parte, tendrá ahora casi dos semanas para preparar el Abierto de Estados Unidos, donde intentará aprovechar el impulso de su triunfo del domingo en Montreal, primero en un torneo de categoría Masters 1000.

El australiano Nick Kyrgios (28 de ATP) fue a su vez verdugo de otro español, Alejandro Davidovich (37), por 7-5 y 6-4.

Kyrgios, quien este mes ganó en Washington su primer título ATP en tres años, dio señales de sufrir algún problema físico, especialmente en el primer set, pero acabó derribando la resistencia del español gracias a su potente servicio, con el que conectó 10 aces.

"Físicamente, no me sentía al máximo", reconoció después el subcampeón del pasado Wimbledon. "He estado dándolo todo cada día en la pista. Puedo sentir que mi energía se está agotando".

Por su parte, el argentino Sebastián Báez fue avasallado por un doble 6-1 por el estadounidense Taylor Fritz, campeón en marzo en Indian Wells, que ahora se verá en la segunda ronda con Kyrgios.

Por su parte, el croata Borna Coric, número 152 mundial, será el primer rival del español Rafael Nadal en Cincinnati gracias a su triunfo del martes ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (7/2) y 6-3.

El torneo femenino, de categoría WTA 1000, vivió el adiós de la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Venus Williams, que no sumaron un solo set ante la china Shuai Zhang y la checa Karolina Pliskova, además del abandono de la joven Coco Gauff por lesión.

Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, ya había caído en su debut la pasada semana en Toronto y solo ha ganado un partido de los cuatro disputados tras su recuperación de su problema en un tendón de Aquiles que la apartó de Wimbledon.

Este martes, Osaka se vio superada por Zhang por 6-4 y 7-5 ante la decepción del público de la pista central de Cincinnati, que apoyó a la japonesa todo el partido.

A continuación Venus Williams, de 42 años, cayó por 7-5 y 6-1 ante Pliskova sellando su tercera eliminación en primera ronda en los torneos que ha disputado este año, todos ellos en este mes de agosto.

Ganadora de siete títulos de Grand Slam, Williams dejó algunas pinceladas de su calidad y plantó cara en el primer set pero en el segundo se vio pronto 3-0 abajo y ya no pudo frenar el avance de Pliskova.

La última victoria de Williams en el circuito fue en la primera ronda de Wimbledon en 2021.

Su hermana menor, Serena Williams, protagonizaba en la tarde uno de los duelos más esperados frente a la joven británica Emma Raducanu.

Por su lado, la estadounidense Coco Gauff tuvo que abandonar frente a la checa Marie Bouzková cuando tenía una desventaja de 7-5 y 1-0.

Gauff, de 18 años y subcampeona del pasado Roland Garros, se torció un tobillo cuando caía 5-3 en el primer set.

- Resultados del martes en el torneo de Cincinnati:

Hombres

Primera ronda

Tommy Paul (USA) derrotó a Jenson Brooksby (USA) 6-3, 6-2

Taylor Fritz (USA/N.11) a Sebastián Báez (ARG) 6-1, 6-1

Nick Kyrgios (AUS) a Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 7-5, 6-4

Fabio Fognini (ITA) a Albert Ramos (ESP) 6-2, 6-3

Alex De Miñaur (AUS) a Henri Laaksonen (SUI) 6-2, 6-2

Miomir Kecmanovic (SRB) a Pablo Carreño Busta (ESP) 1-6, 7-5, 7-6 (7/4)

Jannik Sinner (ITA/N.10) a Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-7 (9/11), 6-4, 7-6 (8/6)

Borna Coric (CRO) a Lorenzo Musetti (ITA) 7-6 (7/2), 6-3

Mujeres

Primera ronda

Marie Bouzková (CZE) derrotó a Cori Gauff (USA/N.11) 7-5, 1-0 y abandono

Sorana Cirstea (RUM) a Belinda Bencic (SUI/N.12) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4

Marta Kostyuk (UKR) a Camila Giorgi (ITA) 6-4, 5-7, 6-4

Karolína Plísková (CZE/N.14) a Venus Williams (USA) 7-5, 6-1

Elise Mertens (BEL) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-1, 6-1

Anna Kalinskaya (RUS) a Martina Trevisan (ITA) 7-6 (7/2), 7-5

Shelby Rogers (USA) a Sofia Kenin (USA) 6-2, 6-1

Shuai Zhang (CHN) a Naomi Osaka (JPN) 6-4, 7-5

gbv/cl