Carlos Vela: "Me planteé volver a España pero mi prioridad era seguir en Los Angeles FC"

El delantero mexicano Carlos Vela acaba de extender su contrato con Los Angeles FC, el equipo que ha sacudido la MLS reclutando a Gareth Bale y Giorgio Chiellini, tras meses de negociaciones en los que valoró regresar al fútbol español, según explica en una entrevista con la AFP.

El expunta del Arsenal y Real Sociedad, de 33 años, se comprometió como mínimo hasta el final de la temporada 2023 con la intención de brindarle su primer título a la franquicia que lidera desde 2018.

Respecto a su selección, el Bombardero reitera que cerró la puerta a competir en el Mundial de Catar-2022 y tampoco ha tenido más contactos con el seleccionador Gerardo 'Tata' Martino.

Pregunta: Los Ángeles FC es líder de la MLS y ahora celebra su renovación y la llegada de Bale y Chiellini. ¿Este es el mejor momento de la franquicia?

Respuesta: "Sí. En 2018 también tuvimos una temporada increíble donde rompimos récords y lo ganamos todo hasta los playoffs. Pero a nivel mediático sí, porque las últimas incorporaciones son nombres muy conocidos a nivel mundial.

El club está haciendo las cosas de una manera increíble y ahora los jugadores tenemos que conseguir el objetivo, que es ganar. No nos vale nada más que el título".

P: ¿Su primera opción siempre fue quedarse en el equipo?

R: "Sí. A esta edad uno busca estabilidad para la familia, un lugar donde se sienta a gusto y querido y disfrute el día a día (...) Todo eso lo tengo aquí. Obviamente en negociaciones siempre hay momentos que parece que no va a pasar. Empiezas a buscar otras cosas, tienes opciones, analizas dónde podría seguir mi carrera. Pero la primera opción era seguir aquí".

P: Ha comentado que su alternativa era volver a una liga europea, antes que aceptar propuestas de México. ¿Hubo alguna oferta concreta?

R: "Oferta como tal no. Aún tenía contrato aquí. Pero sí tuve pláticas y así empiezas a ver qué opciones hay (...) Mi segunda opción era España. Estuve muchos años, conozco la Liga, el país, la cultura. Mi esposa es de allí. Iba a ser un cambio relativamente sencillo y era una opción que estaba en mi cabeza pero nunca llegamos a concretar con nadie porque lo principal era estar aquí".

P: Aterrizó en la MLS con 28 años, después de siete temporadas en la Real Sociedad de España. ¿Llegó a sentir que le quedó por hacer en el fútbol europeo?

R: "Siempre quedan cosas que hacer, siempre puedes hacer más. Yo estoy contento en un lugar que me gusta, pero si me tengo que mover lo haría a un sitio donde vuelvan a exigirme, donde tenga que ganarme otra vez ese lugar, ese respeto. Y en las ligas europeas es donde más nivel y exigencia hay en lo deportivo".

P: ¿Qué impacto puede tener un jugador como Bale en el equipo?

R: "Cuando viene un jugador top, que ha estado al máximo nivel, en el Real Madrid, esperas mucho de él. Esperamos que sea un jugador muy importante, que pueda decidir partidos y ayudarnos a ganar títulos".

P: La selección mexicana dejó dudas en sus últimos partidos de preparación del Mundial, especialmente en el ataque. ¿Ha recibido últimamente algún acercamiento por parte de Gerardo Martino para un eventual regreso al equipo?

R: "No. Él y yo tuvimos una charla tomando un café cuando empezó su proceso. Nos dijimos las cosas claras y desde ahí no he vuelto a tener ningún tipo de conversación para volver o no volver, o sobre qué pienso. Él está enfocado en su trabajo, en la gente que considera que tiene que estar ahí y me parece perfecto, es lo que tiene que hacer.

Tiene que ver lo mejor que tiene para estar preparados para el Mundial y creo que lo van a estar, porque en el momento importante siempre sacamos la cara".

P: ¿Disputar un tercer Mundial no sería un reto exigente como los que mencionaba antes?

R: "Hay etapas en todo en esta vida y en el fútbol también. Ya tuve mis oportunidades, no las aproveché o no pudimos llegar a donde queríamos llegar (...) Cada uno debe decidir lo mejor para su carrera, para su familia, para la selección. Y creo que lo mejor es que venga gente nueva y haga su trabajo".

