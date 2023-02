Carlos Alcaraz en Buenos Aires: "Quiero seguir mejorando, esa es la clave"

El español Carlos Alcaraz, segundo del ranking mundial, llega al torneo ATP de Buenos Aires, que se inicia el lunes, "queriendo ganar", al tiempo que admitió que "no va a ser fácil enfrentar a gente que ya viene con varios partidos".

El tenista surgido en Murcia, de 19 años, dijo en rueda de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club que el de la capital argentina "es mi primer torneo de 2023 y el primero desde París. Han sido cuatro meses desde mi último partido".

"Llego queriendo ganar (el torneo), pero no va a ser fácil, porque he estado mucho tiempo sin competir, me falta coger el ritmo de competición, y enfrentar a rivales con varios partidos no va a ser fácil. Para eso vine antes, para entrenar con jugadores muy buenos, ir cogiendo ritmo y empezar el torneo lo mejor posible", expresó Alcaraz.

El ATP 250 de Buenos Aires es el segundo certamen de la gira sudamericana de tierra batida, y el elegido por Alcaraz para abrir el año, después de que no pudo disputar el Abierto de Australia en enero por una lesión muscular en la pierna derecha.

"(El de Buenos Aires) es un torneo muy bonito, Juan Carlos (Ferrero) me ha contado muchas cosas sobre este torneo", contó Alcaraz, que llegó a la capital argentina con su equipo de trabajo, incluido el propio Ferrero, ex número uno del mundo, además de estar acompañado por su hermano, su padre y su tío.

"He tenido la suerte de que mi familia pueda venir y también mi cuerpo técnico, a los que veo como mi familia. El tiempo en pista son dos o tres horas al día, el resto es todo afuera y tienes que hacer cosas que te diviertan y te hagan sentir bien. Ellos vienen a animarme, y tener esa parte de mi casa cuando voy a los torneos es muy importante", contó Alcaraz.

El español, que se subió al número uno del ranking tras ganar el US Open de 2022 y dominó el circuito durante 20 semanas, señaló que el 2022 "ha sido un año muy bueno. Se cumplió mi sueño muy rápido, en solo un año, pero me lo he tomado de lo más natural".

"El tenis es lo que más me gusta y lo que quiero hacer, y después de conseguir el número uno hubo que marcarse nuevos objetivos, lograr cosas a largo plazo. Yo quiero seguir disfrutando del tenis y mejorar, sé que tengo muchas cosas que mejorar aún, hay que seguir entrenando y mirar hacia adelante", agregó el murciano.

Alcaraz amplió que "los mejores de la historia han ido siempre mejorando. Ya eran buenísimos desde jóvenes, y yo puedo mejorar en todo, en físico, en tenis. Con mi equipo iré dando esos pequeños saltos para ser aún mejor".

Sobre su condición de nueva figura del circuito, dijo que "lo llevo bien. Hubo un momento en el que tuve que marcar objetivos nuevos, porque cumplir mi sueño pronto me tomó de sorpresa. Pero lo llevo bien y ya tengo otros objetivos. Sé adónde quiero llegar, eso es lo importante. Tengo claro que quiero seguir mejorando y esa es la clave de todo".

Alcaraz también se refirió al hecho de haber vencido a leyendas como Novak Djokovic y Rafael Nadal, y explicó que "el hecho de siempre ir para adelante, de no tener miedo a quien esté enfrente ha sido básico para conseguir lo que he conseguido".

"Había jugadores a los que les tenía más respeto, como Nole o Rafa, pero no demasiado. Eso siempre me lo he tomado muy natural, lo de poder ganar o vencerlos, y esa ambición me llevó a ser lo que soy ahora mismo", agregó.

Alcaraz debutará directamente en Buenos Aires en la segunda ronda, frente al ganador del juego entre el italiano Fabio Fognini y el serbio Laslo Djere, de acuerdo con el sorteo del cuadro principal, que se realizó este sábado.

