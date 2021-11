Carlos Alcaraz da positivo en covid-19 y es baja para la Copa Davis con España

El joven español Carlos Alcaraz dio positivo en covid-19 y de esta forma causa baja para la fase final de la Copa Davis, que comenzó este jueves entre Madrid, Innsbruck (Austria) y Turín (Italia), anunció el jugador este jueves en redes sociales.

"Hoy he dado positivo en covid-19, lo cual me impedirá jugar la Copa Davis que tanta ilusión me hacía", lamentó Alcaraz, mientras que la Federación española de Tenis y la organización de la Copa Davis informaron en un comunicado distinto que un integrante de la selección española había dado positivo.

El tenista será sustituido en el equipo español por Pedro Martínez Portero, número 60 del mundo, afirmó la Federación Española.

"Me hacía muchísima ilusión poder jugar y representar a mi país aquí en Madrid delante de mi gente, pero a veces la cosas no suceden como uno quiere y hay que sobreponerse", escribió Alcaraz en su comunicado en redes sociales.

"Es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esta situación y salir reforzado", añadió.

Alcaraz "permanecerá aislado bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos" de la Federación Española, precisó este organismo en un comunicado.

El resto del equipo español de Copa Davis ha sido sometido a nuevas pruebas PCR en la tarde de este jueves sin dar mayores detalles sobre cuándo se conocerán los resultados.

La baja de Alcaraz es un duro golpe para España, que ya se había visto privada de su estrella Rafa Nadal que sigue recuperándose de su problema en el pie izquierdo, y después perdió a su número dos Roberto Bautista.

A las puertas del top 30 a sus 18 años, Alcaraz, cuartofinalista del Abierto de Estados Unidos en septiembre y reciente vencedor del Masters de los menores de 22 años, figura entre los tenistas más prometedores del circuito.

La baja de Alcaraz llega a menos de 24 horas de que España inicie la defensa de su corona en la Copa Davis el viernes frente a Ecuador, antes de enfrentarse el domingo a Rusia dentro del grupo A.

