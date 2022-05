Carapaz mantiene su ventaja a dos días del final del Giro

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) conservó su 'maglia rosa', a dos días de la contrarreloj final del domingo en Verona en el Giro de Italia, donde la 19ª etapa de este viernes fue ganada por el neerlandés Koen Bouwman (Jumbo).

El campeón olímpico Carapaz sigue con una corta ventaja de tres segundos sobre el segundo de la general, el australiano Jai Hindley.

"Era un día difícil. El equipo ha hecho un buen trabajo pese al abandono de Richie Porte, que es una pena", afirmó Carapaz.

Bouwman superó a cuatro compañeros de escapada y aseguró su maillot de mejor escalador, superando al suizo Mauro Schmid y al italiano Alessandro Tonelli.

El húngaro Attila Valter fue cuarto, por delante del italiano Andrea Vendrame, en esta etapa de media montaña, que hizo una incursión breve en territorio de Eslovenia.

La escapada, con doce corredores, abordó la principal subida del día, el Kolovrat (10,3 km al 9,2% de desnivel), con más de nueve minutos de ventaja sobre el pelotón.

Los cuatro últimos supervivientes de la misma (Bouwman, Schmid, Tonelli, Valter) perdieron apenas un poco más de un minuto en esta ascensión, situada cerca de Caporetto, el lugar de una derrota histórica para los italianos en la Primera Guerra Mundial.

La ventaja se amplió después cuando el equipo Bora del australiano Hindley dejó de presionar, pero se redujo en la ascensión final, de siete kilómetros.

Carapaz atacó en varias ocasiones sin llegar a descolgar a Hindley. El español Mikel Landa, tercero en la clasificación general, también atacó, igualmente sin éxito.

Finalmente, tanto Carapaz como Hindley y Landa entraron en meta con el mismo crono, a 3 minutos y 56 segundos del ganador del día.

"Lo hemos gestionado de la mejor manera que pudimos. En el final de la última ascensión, estábamos más a menos los tres al mismo nivel. Está bien", estimó Carapaz.

Bouwman, de 28 años, ganó por segunda vez en este Giro, después del éxito logrado en Potenza (sur), en la séptima etapa.

Es la 32ª victoria de etapa de un holandés en el Giro, por lo que este país alcanza a Colombia en esa clasificación histórica.

"No conocía la última curva, me habían avisado, pero no me esperaba que fuera tan cerrada", reconoció Bouwman. "Salí en cabeza, no vi lo que pasaba detrás de mí", apuntó.

Aludía así a que en esa curva, Schmid se vio forzado a reposicionarse y eso terminó llevando a Andrea Vendrame a salirse y, pese a ser en principio el más rápido del quinteto, a renunciar a ganar la etapa.

"Hice el máximo para ganar la etapa. Tomé la última curva por el exterior para poder lanzarme más fuerte hacia la línea de meta, pero el corredor del Quick Step (Mauro Schmid) frenó mucho, su rueda trasera vino cerca de mi bicicleta y me vi forzado a irme todo recto", explicó Vendrame.

El sábado, la 20ª y penúltima etapa, la última de montaña, incluye grandes ascensiones en los Dolomitas, las de tres puertos históricos. el San Pellegrini, el Pordoi (para llegar al punto más alto de esta edición, a 2.239 metros de altitud) y el Fedaia para concluir.

Esa última ascensión (14 km al 7,6%) conduce al corazón del macizo de la Marmolada, en los Dolomitas, mediante una subida espectacular, con fuerte pendiente en sus últimos 5.400 metros (11,2%).

