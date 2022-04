Candidato Petro lidera la carrera presidencial en Colombia, según encuesta

El candidato izquierdista Gustavo Petro lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia, a un mes de las elecciones del 29 de mayo, según una encuesta revelada este viernes.

De acuerdo con el sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Petro lidera las preferencias con el 38%, seguido por el derechista Federico Gutiérrez (23,8%), el independiente Rodolfo Hernández (9,6%) y el centrista Sergio Fajardo (7,2%).

Según la encuestadora, al senador y exguerrillero de 62 años no le alcanzaría para ganar en la primera vuelta del 29 mayo, en la que debe lograr la mitad más uno de los votos para convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

En todos los escenarios planteados para una segunda vuelta, Petro saldría victorioso, según los resultados del sondeo.

En un eventual balotaje contra Gutiérrez, el CNC prevé que Petro lo superaría con el 44,8%, contra el 36,9% del exalcalde de Medellín.

La encuesta, que tiene un margen de error del 1,4%, fue realizada a más de 4.500 personas de las principales regiones del país de 50 millones de habitantes.

Los datos también muestran un ascenso de Petro en comparación con los anteriores estudios de la misma firma: 32,1% a mediados de marzo y 36,5% a finales del mismo mes.

Líder del Pacto Histórico, una coalición partidos de oposición, el exalcalde de Bogotá (2011) propone elevar los impuestos a los más ricos y "democratizar" el acceso a la tierra y el crédito, planteamientos que atemorizan a la clase política tradicional.

También sugiere derrotar a la "oligarquía", cesar las exploraciones petroleras, aumentar los aranceles para alimentos importados y acabar con el neoliberalismo.

En 2018, el dirigente perdió en la segunda ronda electoral ante el conservador Iván Duque, quien por ley no podrá buscar la reelección. El partido en el gobierno, el Centro Democrático, que no lleva candidato, no ha manifestado públicamente su apoyo a ningún aspirante.

Todas las encuestas publicadas después de las primarias partidistas del 13 de marzo dan a Petro como ganador.

das/ps