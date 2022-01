Canadá conquista ante España su primera ATP Cup

Canadá conquistó este domingo su primera ATP Cup ante España, sucediendo así a Rusia en el palmarés de la competición, después de las victorias de Felix Auger-Aliassime y Denis Shapovalov en sus dos partidos de simples.

Auger-Aliassime, de 21 años y 11º del mundo, dio a Canadá el punto definitivo al imponerse 7-6 (7/3), 6-3 a Roberto Bautista (19º). Poco antes, Shapovalov (14º) había hecho lo propio ante Pablo Carreño (20º) 6-4, 6-3. De esa forma no fue necesaria la disputa del partido de dobles.

"Si no fuera por Denis durante los últimos dos días no estaríamos aquí. Me gustaría felicitarle. Ha estado increíble", afirmó Auger-Aliassime. "Había perdido las últimas veces ante Carreño y hoy ganó en sets corridos. No ha sido fácil, pero por la manera en que pudo jugar ganó bien, así que tiene todo el mérito", añadió, recordando las tres últimas victorias de Carreño ante Shapovalov.

Canadá, que perdió sus primeros cuatro partidos del torneo, acabó liderando su grupo delante del Reino Unido de Cameron Norrie, la Alemania de Alexander Zverev y Estados Unidos para clasificarse a semifinales, donde derrotó a la Rusia de Daniil Medvedev.

Este fue pues el primer título en la ATP Cup para los canadienses, después de que Serbia derrotase a España en la final de 2020, y de que Rusia venciese en la edición de 2021.

El joven y prometedor Auger-Aliassime, en busca todavía de su primer título individual en el circuito, había logrado esta semana una victoria convincente ante Zverev, N.3 del mundo.

Aunque superado el sábado por Medvedev, N.2 del mundo, Auger-Aliassime supo rehacerse este domingo. Dominado por Bautista en el inicio del choque, acabó llevándose el primer set en el tie-break después de casi una hora y media de combate.

Valiéndose después de su potente servicio (9 aces), metió presión a Bautista, que vio cómo el canadiense se ponía con un 5-3 y con el servicio en el último juego, que cerró con su segunda bola de partido.

Ante el asturiano Carreño, Shapovalov, de 22 años, también dio prueba de resistencia al salvar 8 bolas de break a lo largo del partido para acabar imponiéndose en 1 hora y 40 minutos.

España, privada de Rafael Nadal, quien conquistó este domingo el Summer Set de Melbourne preparatorio para el Abierto de Australia, partía como favorita después de haber ganado todos sus duelos de simples esta semana, pero se queda de nuevo a las puertas del éxito en esta competición por equipos, como ya le ocurriese en 2020 ante Serbia.

dep/iga