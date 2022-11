Cae la pobreza extrema en Venezuela, pero alarma la desigualdad, según estudio

La pobreza extrema en Venezuela cayó casi 15 puntos entre 2021 y 2022, según un estudio académico presentado este jueves, que no obstante destacó la enorme desigualdad existente en el país, la mayor en todo el continente americano.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2022, coordinada por la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y referencia en Venezuela ante la falta de cifras oficiales, ubicó a 53% de la población en pobreza extrema, y a 81,5% en situación de pobreza.

En 2021, las cifras eran de 68% y 90,9% respectivamente en este país de 28,3 millones de habitantes, según la propia encuesta.

"Por primera vez en siete años la pobreza se reduce en Venezuela", dijo el sociólogo Luis Pedro España en la presentación en Caracas de la encuesta, que observa un incremento en los ingresos en medio de un repunte económico.

Después de años en recesión e hiperinflación, Venezuela observa una relativa recuperación, que pasa por una dolarización informal, que abarca salarios, y la flexibilización de férreos controles de precios.

"No estamos apretados, no se está ganando así (mucho)... pero siempre se lleva algo a la casa", dijo a la AFP Tania Navas, una vendedora informal de 49 años en su puesto en el barrio popular de Chacaíto. "No pasa uno tanta carencia como antes, con la cuestión de las colas y todas esas cosas".

Se refiere a los años de la crisis más profunda en la que la escasez obligaba a la gente a hacer filas para comprar productos, y llevó a muchos a emigrar.

La Encovi recoge un crecimiento del empleo formal al 50% y una reducción de 7,7 puntos de la informalidad.

De todas maneras, Venezuela es "el país más desigual de América", asegura. Los más pobres ganan en promedio 7,9 dólares mensuales, mientras que los más favorecidos obtienen unos 553,2 dólares, 70 veces más, según el estudio.

Y casi 40% de los más acomodados están en Caracas, la capital.

"Esa situación de desigualdad no se va a poder corregir solamente con crecimiento económico", apuntó España.

"El año que viene, creciendo lo mismo, no vamos a reducir la pobreza así. Cada año la vamos a reducir menos y vamos a llegar un valle" porque "hacen falta políticas públicas que saquen a la gente de la pobreza y los conviertan en sujetos productivos".

"En este momento la pobreza tiene más que ver con factores sociales", indicó en relación a la pobreza multidimensional, que se ubica en 50% e incluye, más allá del ingreso, aspectos como servicios, vivienda e infraestructura.

Los ingresos no laborales cayeron de 44,8% en 2021 a 26,2 este año, a niveles de 2017, en parte por el aumento de las remuneraciones formales.

Esa partida incluye los bonos del gobierno -que promediaron 4,5 dólares (el año pasado, 2,5)- y las remesas, que se redujeron al 49% de la población migrante (10 puntos menos que en 2021).

Preocupa a los académicos la reducción de la cobertura escolar. En el período 2021-2022, 1,5 millones de los habitantes del país de entre 3 y 17 años quedaron fuera del sistema educativo, observó, y destacó también que se redujo la utilización de los servicios públicos de salud, por su encarecimiento.

"Casi la mitad de la población de 3 a 5 años permanece excluida de los beneficios de la educación inicial", indicó la Encovi. "Esa exclusión se concentra entre los más pobres porque la oferta pública es limitada y la privada es costosa".

Anitza Freitez, también coordinadora del estudio, descartó a su vez una vuelta masiva de los millones de venezolanos que salieron del país buscando una vida mejor. Estima que 6% ha retornado de los 7 millones de migrantes, una cifra que dice es cuestionable por los ciclos de movilidad de estas personas.

"Hay unas señales de mejora, de crecimiento, pero aún hay una gran incertidumbre" sobre el futuro, señaló Freitez, destacando el arraigo de muchas familias que llevan cinco o más años fuera. "Volver otra vez a hacer maletas con todo el grupo familiar y regresar a Venezuela cuando las garantías no están dadas, eso no lo vemos factible".

jt/mbj/atm