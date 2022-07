Cabrera y Pujols jugarán el All-Star de Grandes Ligas como "selecciones de legado"

El venezolano Miguel Cabrera y el dominicano Albert Pujols, dos de los mejores bateadores de la historia del béisbol, fueron escogidos este viernes para participar en el Juego de las Estrellas de 2022 de las Grandes Ligas como reconocimiento a los méritos de sus carreras.

El propio comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, invitó a los dos veteranos peloteros como "selecciones de legado" para el juego de exhibición que tendrá lugar el 19 de julio en el Dodger Stadium de Los Ángeles (California).

"Es una gran oportunidad que nos dan a Albert y a mí. Lo están haciendo por primera vez y ser parte de eso es único e histórico", dijo Cabrera sobre la invitación durante una videoconferencia de prensa.

"Fui el primer sorprendido, no esperaba que me iban a llamar", reconoció. "Me siento orgulloso de que el comisionado me haya invitado personalmente. Voy a aceptarlo y espero ir al Juego igual que a los anteriores, a tratar de divertirme y vivir esa experiencia".

El anuncio tuvo lugar cuando todavía no había concluido el proceso de votación de los aficionados para la edición 92 del All-Star.

Cabrera, figura de los Tigres de Detroit, será el 33º integrante del equipo de la Liga Americana y Pujols, de los Cardenales de St. Louis, lo será por la Liga Nacional.

"Albert y Miguel son dos de los grandes de todos los tiempos, cuyos logros ameritan este reconocimiento especial", subrayó Manfred en un comunicado. "También han representado la tradición beisbolera de la República Dominicana y Venezuela con excelencia durante las últimas dos décadas".

Ambos beisbolistas disfrutarán de este reconocimiento en la parte final de sus extraordinarias carreras.

Para Cabrera será la duodécima convocatoria para el All-Star a sus 39 años, mientras que para Pujols será la undécima a los 42 años.

"Admiro mucho a Pujols, es uno de los mejores bateadores que he visto en Grandes Ligas", le reconoció Cabrera. "Vamos a pasarlo bien, somos grandes amigos y será una gran experiencia para los dos".

Junto a Hank Aaron, Cabrera y Pujols integran el exclusivo trío de bateadores que han alcanzado los 3.000 hits, 500 jonrones y 600 dobles en Grandes Ligas.

El venezolano y el dominicano son también los únicos peloteros en activo que han superado los 3.000 hits. Cabrera se convirtió el pasado abril en el primer venezolano en ingresar en este club de íconos del béisbol.

A pesar de los problemas físicos que ha sufrido en los últimos años, especialmente en la rodilla derecha, Cabrera abrió la puerta el viernes a competir con Venezuela en el regreso del Clásico Mundial de béisbol de marzo de 2023.

El torneo de selecciones, cancelado en 2021 debido a la pandemia de coronavirus, celebrará su quinta edición con sedes en Japón, Taiwán y Estados Unidos, que acogerá la final en Miami (Florida).

"Si me invitan, yo estaré siempre abierto a representar a Venezuela y hacer el mejor trabajo posible", afirmó el bateador.

Venezuela iniciará la competencia en Miami en un duro grupo ante Puerto Rico, República Dominicana, Israel y otra selección aún por determinar.

"Nunca es fácil jugar un Clásico. Tenemos un buen grupo pero no quiere decir que no podamos ganarlo", afirmó Cabrera, que sí consideró improbable volver a jugar en su país.

"Los problemas en la rodilla me limitan al jugar y hacen difícil que vuelva a jugar en Venezuela", señaló. "En este momento no está en el plan".

gbv/ll