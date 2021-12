Brentford pide aplazar la próxima jornada de la Premier League

Thomas Frank, técnico del Brentford, cuyo equipo tiene 13 jugadores y miembros del cuerpo técnico contagiados por covid-19, pidió este jueves el aplazamiento de la 18ª jornada de la Premier League, este fin de semana, para frenar la propagación del coronavirus.

"Creemos que deberíamos aplazar la jornada completa de la Premier League el próximo fin de semana", declaró Frank, después de que su encuentro contra el Manchester United previsto el martes se pospusiera por un brote de casos en los 'Red Devils'.

"El número de casos de covid explota en todos los clubes. Todo el mundo se enfrenta a eso (...) Postergar esta jornada y también (los cuartos de final de) la Copa de Liga (de los próximos martes y miércoles) daría a todo el mundo al menos una semana o cuatro o cinco días para desinfectar" los campos de entrenamiento, prosiguió el entrenador danés.

"Eso permitiría romper la cadena (de contagios) en todos los clubes", insistió Frank, cuyos pupilos deberían jugar el sábado en Southampton.

Por su parte, la Premier League anunció el lunes un récord semanal de positivos por covid, desde generalización de la detección en mayo de 2020 con 42 muestras positivas de 3.805 test entre los jugadores y los cuerpos técnicos.

Reino Unido está viviendo otro repunte debido a la extensión de la nueva variante de coronavirus, bautizada ómicron, con 78.610 casos notificados el miércoles.

Además del Brentford-Manchester United, el Brighton-Tottenham previsto el domingo pasado, y el Burnley-Watford, aplazado el miércoles antes del inicio, se disputarán más adelante debido al covid.

El técnico del Leicester Brendan Rodgers, lamentó el miércoles que su partido del jueves ante el Tottenham siguiera en pie, pese a sufrir nueve ausencias por el covid, otras enfermedades y lesiones.

Por su parte, el entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, exigió el miércoles más transparencia en torno a los casos de coronavirus.

"Desde mi punto de vista, no entiendo en absoluto por qué no somos más abiertos sobre el tema. Mucha gente se contagia de covid en este momento, es un hecho. Si me contagio, y espero que no, lo habría dicho sin ningún problema", señaló el técnico germano.

"¿Por qué lo estamos ocultando? ¿Por qué nadie dice la cantidad de jugadores afectados? Siempre es un cierto número de jugadores y del cuerpo técnico. Vamos, dilo, para que todos entiendan por qué no podemos jugar", concluyó Klopp.

hap/dif/rsc/iga