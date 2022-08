Brasil vuelve a ponerse en el camino de la joya colombiana, Linda Caicedo

Colombia disputará ante Brasil los cuartos de final del Mundial femenino Sub20, que se juega en Costa Rica, un duelo con olor a revancha para la joven estrella colombiana, Linda Caicedo, quien busca el título tras perder la pasada Copa América contra la Canarinha.

El duelo, a disputarse el día 20 en el Estadio Nacional, en San José, es el nuevo obstáculo en la carrera vertiginosa de esta futbolista, candidata al Olimpo del fútbol femenino mundial y que rompía sus zapatos jugando al fútbol de niña.

"Hemos llegado hasta aquí para ser campeones, para hacer historia, quizás muchos no creen en el fútbol colombiano, pero tenemos un excelente equipo para poder hacerlo", dice Caicedo, en declaraciones recogidas por la FIFA tras la clasificación de Colombia a los cuartos de final.

Las cafeteras terminaron primeras del Grupo B, con cinco puntos, los mismos que México, pero con mayor diferencia de goles.

Caicedo, con 17 años, lidera un equipo que hizo morder el polvo a la mismísima Alemania. La promisoria atacante del Deportivo Cali aburrió con sus arrancadas por banda a la defensa germana, incapaz de detenerla.

Ante Nueva Zelanda marcó dos goles de lujo. En uno dio una clase magistral sobre cómo picar la pelota ante una rival y disparar a puerta, y en el otro sobre cómo deshacerse de una defensora con un toque, solo al alcance de los dieses, para encarar el marco.

"Es una jugadora diferente (...) tiene una habilidad asombrosa", destaca su seleccionador, el colombiano Carlos Paniagua.

Con apenas 17 años, Caicedo guió a Colombia al Mundial femenino de 2023 y a los Juegos Olímpicos de París-2024. En la pasada Copa América de selecciones mayores fue destacada como la mejor jugadora del torneo, pese a que Colombia cayó derrotada 1-0 en la final ante Brasil.

La Canarinha fue también la pesadilla colombiana en el Campeonato Sudamericano Sub17 y Sub20, este último sin Caicedo, donde Colombia fue subcampeón por detrás de Brasil.

Ahora, la verdeamarela, con un juego combinativo y poderoso en ataque, vuelve a aparecer en el camino de Caicedo.

"El papel que va a jugar Linda Caicedo en este duelo ante Brasil va a ser importantísimo. Va a ser el eje de la ofensiva de Colombia sin lugar a dudas y va a ser la jugadora a la que busquen para la definición", señala a la AFP la periodista colombiana de deportes, Carolina Castellanos, de RCN Radio.

Además, "hay un tinte de revancha en ella, primero por poder jugar en esta categoría (tras perderse el Sudamericano Sub20 por lesión) y segundo, por volver a enfrentar a Brasil", agrega Castellanos.

Pilar Velásquez, periodista de la revista Semana y de la cadena de televisión ESPN Colombia, cree que el duelo ante Brasil "puede tener un sabor especial" para Caicedo porque tendrá la posibilidad de "dar un golpe de autoridad".

Colombia, cuya liga está parada por falta de presupuesto, aspira a superar el cuarto lugar del Mundial de Alemania en 2010.

Sin embargo, el seleccionador brasileño, Jonas Urias, cree que su rival no es solo Caicedo.

"Colombia gana un potencial ofensivo muy grande con la presencia de Linda (Caicedo), pero creo que Colombia no es solamente ella, es un equipo lleno de muy buenas jugadoras", declara Urias al canal Caracol.

Considerada por muchos como la "Neymar colombiana", Caicedo buscó desde niña jugar al fútbol en Villagorgona, el pequeño caserío cercano a Cali (suroeste) en el que creció.

Sin embargo, ante la falta de escuelas de fútbol para las mujeres, tuvo que jugar en el Real Juanchito, un equipo masculino que hizo una excepción para admitir a una niña.

En 2019 llegó su precoz debut profesional a los 14 años con el América de Cali, donde ese mismo año ganó la liga colombiana y fue goleadora del torneo con 7 tantos.

"Cuando ella tenía cinco años dijo que no le regaláramos muñecas si no balón. Ella jugaba en las calles, no había zapatos que le duraran porque todos los dañaba", dijo la madre de Caicedo, Herlinda Alegría, en declaraciones emitidas por Blu Radio de Colombia.

"Es una jugadora que además de lo futbolístico le gusta prepararse como persona y está estudiando inglés porque su meta es irse sí o sí al fútbol exterior. En España dicen que en el Barcelona la quieren", asegura Velásquez.

