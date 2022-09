Brasil espera el Mundial de Catar con puntaje de 10, el 10 de Neymar

Brasil cerró su preparación hacia la Copa del Mundo de Catar con un puntaje de 10, como el número de la camiseta de su astro Neymar, cuyo buen momento alimenta las esperanzas de que los exponentes del 'jogo bonito' conquisten su sexto título mundial.

La 'Seleção' de Tite se anotó sendas palizas en los últimos amistosos antes del pitazo inicial en Catar (20 de noviembre-18 de diciembre): 3-0 ante Ghana el viernes en Le Havre y 5-1 frente a Túnez el martes en París.

La minigira en Francia exhibió la ambición del 'scratch' de poner fin a una sequía de veinte años sin ganar la Copa del Mundo. Y los astros parecen alineados para que los sudamericanos partan con opciones de sepultar la hegemonía europea.

"Buscamos hacer dos amistosos con equipos que están en el Mundial, pues el grado de exigencia es muy alto, físico, técnico y mental", dijo Tite tras golear a los tunecinos. "Ahora hay que bajar la adrenalina".

Además de clasificar como líder invicto del clasificatorio sudamericano, con puntaje récord de 45 puntos en 17 duelos, y de ser el número uno en el escalafón FIFA, Brasil aterrizará en el primer mundial árabe con una imbatibilidad de 15 juegos, incluidas siete victorias seguidas, en las cuales propinó seis goleadas (26 dianas anotadas en total).

Números aparte, los pentacampeones encuentran licencia para ilusionarse debido al buen arranque de temporada de Neymar en el PSG (once goles en igual número de partidos) y en la solidez de un combinado que da resultados incluso cuando pierde a algún titular o cambia de esquema táctico.

Con sus tres tantos ante Ghana y Túnez, Richarlison se perfiló como el '9' que resintieron en el clasificatorio, una labor que recayó en 'Ney' (8 goles), quien ahora está a dos dianas de igualar a Pelé como máximo artillero de la 'Canarinha' (77 vs 75).

Raphinha se apropió de la banda derecha al anotar dos goles y brindar dos asistencias en los choques en Francia, una posición a la que aspiran jóvenes del calibre de Antony, Vinicius Jr y Rodrygo.

La cuota de experiencia se concentra en la defensa, con Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva y Alisson custodiando una zaga que recibió tres tantos en los últimos diez choques.

Y Lucas Paquetá, socio del '10' en la creación, probó su valía como volante de primera línea en el juego ante los 'Black Stars', donde Tite ubicó a Casemiro como único mediocampista de contención, previendo partidos en los que el rival se cierre.

"Creo que Brasil, hoy, es la mejor selección del mundo. Tiene una línea vertebral casi perfecta. Es una situación inmejorable, con un equipo equilibrado en la parte defensiva y ofensiva. Puede ser menos espectacular que selecciones anteriores, pero es más equilibrado", dijo el exzaguero uruguayo Diego Lugano en el programa ESPN FC.

A poco menos de dos meses para el debut en Catar, Tite aseguró que aún no tiene la lista definitiva de 26 jugadores. Brasil se estrenará el 24 de noviembre ante Serbia en el Grupo G, integrado también por Suiza y Camerún.

Las posiciones en disputa, sin embargo, parecen claras, y por ellas pelean algunos pesos pesados: se buscan acompañantes de Danilo y Alex Sandro en los laterales derecho (Dani Alves o un zaguero que cumpla la función, como Eder Militao o Ibañez) e izquierdo (Alex Telles o Renan Lodi).

Varios pretenden también un lugar de central (Ibañez o Bremer) y volante de creación (Everton Ribeiro o Philippe Coutinho), y dos de '9' (Pedro, Matheus Cunha, Roberto Firmino, Gabigol o Gabriel Jesus).

"La versatilidad de los atletas es una parte importante", ha dicho Tite.

En medio del optimismo, no son pocas las voces que piden calma, bajo el argumento de que se han enfrentado recientemente a selecciones de menor cartel: Ghana, Túnez, Japón, Corea del Sur y Bolivia.

La Liga de Naciones ha privado a los sudamericanos de chocar con los europeos, y cuando enfrentaron a la Argentina de Lionel Messi no pudieron vencer: 0-0 en noviembre de 2021 en la eliminatoria y 1-0 en la final de la Copa América-2021 en el Maracaná.

"Brasil enfrentará en la primera fase (de Catar) a dos selecciones europeas y hace tiempo que no jugamos contra europeos, lo que nos deja sin parámetro de competitividad", escribió el mundialista brasileño Walter Casagrande en el diario Folha de Sao Paulo. "Me está gustando nuestra evolución y ese equipo ligero y ofensivo, pero no vamos a jugar contra 'muertos'".

