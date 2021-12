Boxeo: Gervonta Davis pone en juego su cinturón y su futuro ante mexicano Cruz

El invicto boxeador estadounidense Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la AMB y protegido de Floyd Mayweather, tiene grandes planes para 2022 pero primero deberá batir al mexicano Isaac Cruz, que confía en dar la gran sorpresa en el combate del domingo.

Con sus 25 victorias (24 por nocaut) y ninguna derrota, Davis subirá al ring del Staples Center de Los Ángeles (California) como el favorito indiscutible de la pelea.

A sus 27 años, 'Tank' es uno de los púgiles más carismáticos del momento con una trayectoria en ascenso cuyas últimas víctimas fueron el mexicano Leo Santa Cruz y el estadounidense Mario Barrios.

Guiado por una leyenda como Mayweather, Davis podría ganarse la oportunidad de retar próximamente al australiano George Kambosos Jr., quien destruyó los pronósticos en noviembre al destronar a Teófimo López de los títulos de peso ligero (61,2 kg) de la OMB y la FIB.

Los planes de Davis pasan por doblegar el domingo a Isaac 'Pitbull' Cruz, un aguerrido rival con poco que perder.

"Cruz es un peleador duro. Cuando hicimos esta pelea no sabía mucho de él, pero hice mi tarea y vi a los peleadores que ha enfrentado", dijo Mayweather, promotor del combate, en la conferencia de prensa previa del jueves.

"No puedes subestimar a ningún rival, pero sobre todo si se trata de Cruz", avisó 'Money'.

"No puedo decir exactamente lo que va a pasar en la pelea porque eso sería subestimarlo. No voy a cometer el error que han cometido otros púgiles", declaró Davis bajo la mirada de su maestro. "Estoy preparado para disputar 12 asaltos y estoy deseando que llegue el domingo".

Cruz, de 23 años, tiene un balance en su carrera de 22 victorias (15 por nocaut), un empate y una derrota, sufrida en 2016 ante su compatriota Luis Miguel Montano.

En 2019, el mexicano pasó a pelear en territorio estadounidense, donde suma cinco triunfos y se ha labrado la reputación de púgil resistente y con buena pegada.

"Tengo un sueño desde pequeño y es ser campeón del mundo", avisó Cruz en la conferencia. "Quiero darle otro campeón a México y un gran futuro a mi mujer y a mi hijo. Voy a darlo todo para conseguirlo".

"Gervonta es un peleador muy fuerte. Lo considero el mejor de la división, pero es humano y no es imposible de vencer", advirtió el mexicano al lanzar el gran órdago a su rival sin alzar la voz.

Davis "nunca ha enfrentado a nadie que luche como yo", recalcó. "Mi hambre y mis ganas de ganar son incomparables. Lo va a sentir el domingo por la noche".

El estadounidense le respondió de inmediato. "Puede decir que no me he enfrentado a alguien como él, pero él tampoco se ha enfrentado a nadie como yo", subrayó. "Puede decir lo que quiera".

El púgil de Baltimore (Maryland), que ha sido campeón mundial en tres diferentes categorías, iba a enfrentar inicialmente a su compatriota Rolando Romero, quien fue apartado del combate en noviembre por una acusación de agresión sexual en su contra.

"El cambio de rival es parte del boxeo, tengo que adaptarme a lo que traiga Cruz la noche de la pelea", explicó Davis. "Hicimos algunos cambios pequeños en la preparación, pero la misión siempre es completar el trabajo sin importar ante quién".

gbv/gfe