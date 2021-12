Boris Johnson anuncia "boicot diplomático" a los Juegos Olímpicos de Pekín

El Reino Unido no mandará a sus representantes políticos a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, anunció el miércoles el primer ministro Boris Johnson, sumándose al boicot diplomático propugnado por Estados Unidos alegando violaciones de los derechos humanos por parte de China.

"Como he dicho anteriormente, no apoyamos los boicots deportivos, pero no hay planes para (...) que los ministros asistan a los Juegos Olímpicos de Invierno", afirmó en el Parlamento, subrayando que "habrá un boicot diplomático" al que también se sumó Australia el miércoles.

acc/bl