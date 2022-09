Bolsonaro dice que se apartará de la política si pierde la elección

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que se apartará de la política si pierde las elecciones de octubre, en cuya carrera marcha segundo detrás del exmandatario Lula da Silva según las encuestas.

"Si es la voluntad de Dios, continúo (en la presidencia). Si no, paso la banda y me recogeré. Porque, a mi edad (67), no tengo nada más que hacer aquí en la Tierra si termina aquí mi paso por la política, el 31 de diciembre de este año", dijo el lunes por la noche, durante una entrevista en podcasts dirigidos a jóvenes evangélicos.

Los comentarios de Bolsonaro, quien declaró hace un año que "solo Dios" podría sacarlo del poder, son parte de una retórica más moderada del presidente de ultraderecha, en un aparente intento por atraer a electores de centro de cara a los polarizados comicios del 2 de octubre.

En la última encuesta del Instituto Datafolha, publicada el viernes, el mandatario se sitúa 11 puntos por detrás del expresidente de izquierda (34% frente a 45%), una brecha que se ha ido acortando paulatinamente desde los 21 puntos en mayo.

El jefe de Estado se dirigió directamente a los jóvenes y dijo que lo que decidan en las elecciones podría "marcar su futuro", antes de criticar a los gobiernos de izquierda en otros países sudamericanos.

"Hagan comparaciones con otros países: ¿qué tienen en común los líderes de esos estados donde estas políticas (de izquierda) no funcionan? Y pregúntense si eso es lo que quieren para Brasil", señaló.

"No soy el salvador de la patria, no soy yo quien salvará a Brasil", añadió Bolsonaro en la entrevista, que se extendió por más de cuatro horas.

