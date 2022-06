Boca se recupera con una goleada y River naufraga en la Liga argentina

Boca Juniors reaccionó a un tropiezo con una goleada por 5-3 sobre Tigre, mientras que River Plate sufrió una caída por 1-0 en su visita a Colón, en los encuentros destacados jugados el miércoles por la tercera fecha de la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino.

Boca había sufrido una inesperada derrota en la fecha pasada ante Central Córdoba (1-2), pero el equipo dirigido por Sebastián Battaglia se recompuso de manera contundente en un partido muy entretenido frente a Tigre, al que había derrotado hace algunas semanas en la final de la Copa de la Liga.

En la Bombonera, Boca celebró con los goles de Darío Benedetto (10 y 77), Exequiel Zeballos (53 y 74) y el colombiano Frank Fabra (57), mientras que para Tigre anotaron Jorge Figal (34, en contra) y Mateo Retegui (66 y 89, de penal).

Con esta victoria, Boca se sube al segundo puesto de la Liga, por detrás de Estudiantes y Newell's, que mandan en la tabla de posiciones con 7 puntos.

En Santa Fe, Colón le dio un duro golpe a un River que continúa sin ganar en el campeonato, y esta vez perdió por 1-0 con gol de Ramón 'Wanchope' Ábila (71), que convirtió solo frente a Armani, en una acción validada a instancias del VAR después de varios minutos de revisión.

El equipo de Marcelo Gallardo tuvo más la pelota y generó varias llegadas, incluidos un bombazo del uruguayo De la Cruz y una definición fallida de Julián Álvarez solo frente al arco, pero el Sabalero también se mostró punzante de contraataque con Ábila metido entre los zagueros centrales, hasta encontrar el hueco que marcó el desequilibrio.

De manera inesperada, River se encuentra en el puesto 25º del campeonato luego de tres jornadas, sin triunfos y, más extraño aún, sin haber anotado un solo gol en 270 minutos.

"Justificar una derrota nunca es fácil. Nuestros buenos momentos no los pudimos plasmar con goles. No es para alarmarse, es solo una racha negativa, pero hay que saber atravesarla. Hay que seguir sin desesperación ni que se instale una frustración de la que se haga más difícil salir. No es el arranque deseado, pero a veces se dan estas rachas", evaluó Gallardo.

Más temprano, Atlético Tucumán consiguió su primer triunfo del certamen a expensas de Lanús, al que derrotó por 2-1 con un doblete de Ramiro Carrera (53 y 78, de penal), después de que Lucas Varaldo (33) había puesto al frente al Granate.

También celebró Banfield, que como local superó por 2-1 a Central Córdoba con los tantos de Alejandro Cabrera (3) y Giuliano Galoppo (81, de penal), mientras que Francisco González Metilli (54) señaló para el Ferroviario.

Más temprano, Unión festejó como visitante, al ganarle por 2-1 a Barracas Central con los goles de cabeza del uruguayo Jonatan Álvez (10) y Emanuel Brítez (14), en tanto que Fernando Valenzuela (69, de penal) achicó cifras para el Guapo.

Estos son los resultados de la tercera fecha de la Liga Profesional

-Martes:

San Lorenzo-Arsenal 3-3

Talleres-Newell's Old Boys 0-1

Patronato-Aldosivi 1-0

Defensa y Justicia-Huracán 1-1

Estudiantes-Sarmiento 2-1

-Miércoles:

Barracas Central-Unión 1-2

Banfield-Central Córdoba 2-1

Atlético Tucumán-Lanús 2-1

Colón-River Plate 1-0

Boca-Tigre 5-3

-Jueves:

Rosario Central-Godoy Cruz

Argentinos Juniors-Independiente

Platense-Gimnasia y Esgrima

Racing-Vélez Sarsfield

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Estudiantes 7 3 2 1 0 4 2

2. Newell's 7 3 2 1 0 3 1

3. Boca 6 3 2 0 1 7 5

4. Platense 6 2 2 0 0 3 1

5. Colón 5 3 1 2 0 4 3

6. Atlético Tucumán 5 3 1 2 0 3 2

7. Gimnasia LP 4 2 0 1 0 3 1

8. Independiente 4 2 1 1 0 2 1

9. Unión 4 3 1 1 1 5 5

10. Banfield 4 3 1 1 1 3 3

. Central Córdoba 4 3 1 1 1 3 3

. Huracán 4 3 1 1 1 3 3

13. Tigre 4 3 1 1 1 6 7

14. Patronato 4 3 1 1 1 2 3

15. Godoy Cruz 3 2 1 0 1 3 2

16. San Lorenzo 3 3 0 3 0 4 4

17. Argentinos 3 2 1 0 1 2 2

. Defensa y Justicia 3 3 0 3 0 2 2

. Racing 3 2 1 0 1 2 2

. Talleres 3 3 1 0 2 2 2

21. Sarmiento 3 3 1 0 2 2 4

22. Arsenal 2 3 0 1 2 4 5

23. Barracas Central 2 3 0 2 1 3 4

24. Lanús 2 3 0 2 1 2 3

25. River Plate 2 3 0 2 1 0 1

26. Vélez Sarsfield 1 2 0 1 1 1 2

27. Rosario Central 1 2 0 1 1 0 2

28. Aldosivi 0 3 0 0 3 1 4

