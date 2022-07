Blinken pide a Rusia que "deje salir" los granos de Ucrania (oficial)

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dirigió a su homólogo ruso en las conversaciones a puerta cerrada del G20 en Bali, para pedirle a Rusia que permita la salida de granos desde Ucrania, declaró un funcionario occidental.

"A nuestros colegas rusos: Ucrania no es su país. Su grano no es su grano.¿Por qué bloquean los puertos? Deben dejar salir el grano", declaró Blinken al ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, con quien no quiso reunirse por separado, según un funcionario occidental presente en la cita.

