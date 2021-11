Bieber, Eilish y Olivia Rodrigo lideran nominaciones de los premios Grammy

Justin Bieber, Billie Eilish y Olivia Rodrigo lideraron este martes la lista de estrellas nominadas para los premios Grammy, los más importantes de la música estadounidense, que se entregarán a fines de enero en una gala en Los Ángeles.

Pero es el músico de jazz y rhythm and blues (R&B) Jon Batiste --estrella televisiva, líder de una banda musical y con un Oscar por la banda sonora de la película "Soul"-- el que tiene más opciones de aumentar su colección de trofeos con lo más excelso de los Grammy, ya que suma once nominaciones en las máximas categorías.

La megaestrella canadiense Bieber optará a ocho premios en la gala que se celebrará el 31 de enero la metrópolis californiana, así como la favorita de los R&B H.E.R. y la rapera Doja Cat.

Eilish aspira a siete premios, los mismos que Olivia Rodrigo, una exactriz del canal Disney que llegó al pop este año con su éxito "drivers license (carné de conducir)".

A sus 18 años, Rodrigo es una de las favoritas con su primer álbum "Sour".

Al igual que Eilish en 2019, Rodrigo tiene la posibilidad de hacerse con los trofeos en las máximas cuatro categorías. Una de ellas es Mejor Nuevo Artista, en la que compite con Kid Laroi, Japanese Breakfast, Saweetie y el hermano de Eilish, Finneas, entre otros.

En la categoría al mejor álbum de pop latino aspiran al premio los discos "Vértigo", de Pablo Alborán, "Mis Amores", de Paula Arenas, "Hecho a la Antigua", de Ricardo Arjona, "Mis Manos", de Camilo, "Mendó", de Alex Cuba y "Revelación", de Selena Gómez.

En la categoría de mejor música urbana, compiten Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Alex Cuba y Kali Uchis.

Esta 64ª edición ha ampliado el número de nominados en sus categorías más prestigiosas, pasando de 8 a 10, ante las insistentes críticas por la falta de diversidad de los premios que otorga la Academia de la Grabación.

Batiste, director musical desde hace mucho tiempo del programa "The Late Show con Stephen Colbert", se ha erigido en los últimos años en defensor de la justicia social y las protestas.

El artista afroamericano, nacido en una prominente dinastía musical de Nueva Orleans, competirá con el disco "We Are" y la canción "Freedom".

Batiste, quien ya fue nominado a tres premios Grammy, se medirá con Justin Bieber y Rodrigo en las categorías más reputadas, como Álbum y Grabación del Año.

También está en liza en géneros como R&B, jazz, raíces estadounidenses y composición clásica contemporánea, además de competir en categorías como vídeo musical y banda sonora, ésta última por su trabajo en la aclamada película de Pixar "Soul".

La interpretación conjunta de Lady Gaga y Tony Bennett, el popular cantante de 95 años, tiene seis nominaciones por su trabajo en "Love For Sale".

Y el rapero y magnate de la música Jay-Z --un crítico habitual de la Academia, que organiza los premios Grammy-- es ahora el artista con más nominaciones de la historia de estos galardones, con 83.

Hasta ahora estaba empatado con el legendario productor Quincy Jones, que tenía 80. En la edición del año pasado, su esposa Beyonce se convirtió en la artista con más premios Grammy de la histoira, con 28.

Mientras tanto, Kanye West suma cuatro nominaciones por su disco "Donda" y se medirá a Taylor Swift para llevarse el premio al álbum del año, la única categoría en la que ella compite gracias a su disco "evermore".

El tema de Drake "Certified Lover Boy" quedó fuera de las principales categorías pero compite por dos premios en las de rap junto con West, Nas, J. Cole Tayler, the Creator.

Cardi B y Megan Thee Stallion competirán en la categoría a la Mejor Actuación de Rap, el único campo al que aspira el artista del éxito "WAP".

Ariana Grande compite con su álbum "Positions" y los surcoreanos de BTS están nominados por su éxito comercial "Butter".

AC/DC, Foo Fighters y Chris Cornell compiten en las catogorías de rock, dominadas este año por hombres a diferencia del año pasado, así como Paul McCartney candidato a dos premios.

El grupo sueco ABBA, que ha vuelto a cantar casi 40 años después de su separación, aspira a ganar el premio a la mejor canción del año con su "I Still Have Faith In You".

Y en la ecléctica categoría Disco Hablado, que incluye poesía, audilibros y cuentos, Barack Obama es el mejor situado con "A Promised Land", después de que su esposa Michelle ganara este premio el año pasado.

El expresidente ya tiene dos Grammys.

