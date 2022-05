Biden lanza batalla por derecho al aborto, en peligro en la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el martes a los estadounidenses a defender en las urnas el derecho "fundamental" al aborto, si la Corte Suprema anula las garantías constitucionales que permiten la interrupción del embarazo como sugiere un documento filtrado a la prensa.

El borrador de opinión mayoritaria del máximo tribunal del país, revelado por el sitio informativo Político y que podría hacerse oficial dentro de unos meses, sacudió a Washington la noche del lunes, convulsionando un tema candente que define gran parte del discurso político de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Biden, quien ha liderado la lucha demócrata para proteger el acceso al aborto, instó a los estadounidenses a bloquear los esfuerzos conservadores para invalidar el histórico fallo de la Corte Suprema en 1973 en el caso Roe vs. Wade, que consagra el derecho a la interrupción al embarazo en Estados Unidos.

"Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe vs. Wade ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se revoque", dijo Biden en un comunicado.

Si el borrador resulta auténtico, "recaerá en los votantes elegir" a los funcionarios que respalden el derecho al aborto en las próximas elecciones intermedias, afirmó el mandatario, prometiendo trabajar para aprobar una legislación en el Congreso que codifique Roe vs. Wade.

Multitudes de manifestantes de ambos bandos llegaron al edificio de la Corte Suprema en Washington tras la filtración del documento de la Corte el lunes.

El martes por la mañana, dos grupos opuestos, pequeños pero muy vocales, lanzaban sus respectivas consignas, mientras activistas antiaborto gritaban: "El aborto es violencia. El aborto es opresión" y "¡Ea, ea, oh, oh, Roe vs. Wade se va!".

En ese caso emblemático, el máximo tribunal sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional.

En un fallo posterior de 1992, Planned Parenthood vs. Casey, el tribunal garantizó el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable fuera del útero, que suele ser entre las 22 y las 24 semanas de gestación.

La mayoría de los países desarrollados permiten abortos con un límite gestacional, en general hasta las 12 semanas.

Roe vs. Wade convierte a Estados Unidos en una de las pocas naciones que permiten el procedimiento sin restricciones más allá de las 20 semanas de embarazo, aunque muchos otros lo permiten más allá de ese punto por razones específicas.

Anular el fallo significaría una gran victoria para generaciones de republicanos que han luchado con uñas y dientes para frenar el derecho al aborto, y dejaría que los 50 estados de la nación determinen si protegen o prohíben el procedimiento.

Derribarlo "sería una respuesta a la oración", tuiteó la legisladora republicana Jackie Walorski tras conocerse el borrador.

El borrador de la opinión mayoritaria fue escrito por el juez Samuel Alito y ha estado circulando en el tribunal dominado por los conservadores desde febrero, informó el lunes Politico.

Pero su filtración es una violación extraordinaria de las normas de la Corte Suprema, y los republicanos han exigido una investigación sobre lo ocurrido.

El texto de 98 páginas fechado a 10 de febrero califica la decisión de Roe vs. Wade como "atrozmente errónea desde el comienzo".

"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", escribe Alito en el documento, etiquetado como "Opinión del tribunal".

"Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo", afirma el texto filtrado.

El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación a favor del derecho a decidir, señaló que 26 estados "seguramente o probablemente" prohíban el aborto si se anula Roe vs. Wade.

Los gobernadores demócratas de varios estados, incluidos California, Nuevo México y Michigan, anunciaron rápidamente planes para consagrar el derecho al aborto por ley, incluso si la corte anula Roe vs. Wade.

"Las mujeres permanecerán protegidas aquí", tuiteó el gobernador de California, Gavin Newsom.

Los derechos reproductivos se han visto cada vez más amenazados en Estados Unidos en los últimos meses, en tanto los estados se han movilizado para endurecer las restricciones.

El borrador difundido está vinculado a una ley estatal de Misisipi para prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15. En diciembre, los jueces de la Corte Suprema ya habían sugerido que querían anular el fallo Roe vs. Wade.

La decisión de los nueve miembros del tribunal, dominado por conservadores tras la nominación de tres jueces por el expresidente Donald Trump, se espera para junio.

Interrogado sobre el documento divulgado, una portavoz indicó que la Corte Suprema "no tiene comentarios".

