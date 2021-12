Biden dice que candidatura de Trump lo motivaría a buscar segundo mandato

Una candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2024 "aumentaría las posibilidades de que me postule" para un segundo mandato, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con la cadena ABC difundida el miércoles.

Consultados sobre si se postularía a la reelección, el mandatario demócrata de 79 años respondió que "sí".

"Pero escuchen, soy una persona que respeta mucho al destino (...) Si tengo la salud que tengo ahora, si estoy en buena salud, entonces me volveré a presentar", abundó.

¿Y si eso significa enfrentar nuevamente a Trump, de 75?

"Buscan tentarme", respondió con una sonrisa. "Claro, ¿por qué no me presentaría frente a Donald Trump si fuera candidato? Eso aumentaría las posibilidades de que me postule".

Trump afirma, sin fundamentos, que le "robaron" la elección presidencial de 2020 que perdió ante Biden.

El republicano, cuyos partidarios asaltaron el Capitolio el 6 de enero en un intento para impedir la certificación de la victoria de Biden, dio a entender en los últimos meses que podría competir por un nuevo mandato en 2024.

También lo hizo Biden, cuya edad alimenta las especulaciones sobre sus intenciones para esos comicios.

Su vicepresidenta, Kamala Harris, fue primero considerada como su heredera natural, pero abundan los rumores en Washington sobre su relación con el presidente y su futuro político.

Harris, de 57 años, parece tener dificultades para hallar su lugar en la Casa Blanca, en donde le han sido encargadas misiones particularmente delicadas sobre el acceso de las minorías al voto o al origen de la crisis migratorio en la frontera sur con México.

iba/rle/dl/yow