El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el viernes que tiene previsto en algún momento visitar Arabia Saudita, país al que había prometido tratar como "paria".

"No sé con seguridad cuándo voy a ir, pero existe la posibilidad de que me reúna con los israelíes y con los países árabes.", dijo a periodistas. "Arabia Saudita sería uno de ellos, pero no tengo planes directos en este momento", añadió.

fff/ube/dga/llu