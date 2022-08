Biden arremete contra los republicanos al meterse de lleno en la campaña

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se metió de lleno en la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre, al lanzar este martes dardos contra los republicanos durante un viaje a Pensilvania.

Dijo estar "decidido a prohibir los fusiles de asalto" y criticó la renuencia de los republicanos a regular el acceso a las armas de fuego "porque le tienen miedo a la NRA", el poderoso lobby defensor de las armas.

"Por el amor de Dios, ¿qué buena razón hay para tener armas de guerra fuera de una zona de guerra?", lanzó durante un discurso en la localidad de Wilkes-Barre, no lejos de su ciudad natal de Scranton.

Además criticó a los republicanos por no votar a favor de una mayor inversión pública en vigilancia comunitaria.

Biden, de 79 años, cuestionó asimismo a los republicanos más radicales, fieles al expresidente Donald Trump, por su apoyo a quienes protagonizaron la invasión al Capitolio del 6 de enero de 2021, y por criticar a la policía federal que investiga al exmandatario.

"Déjenme decirle esto a los republicanos del 'MAGA' (Make America Great Again) en el Congreso: No vengan a decirme que apoyan la aplicación de la ley si no condenan lo que pasó el 6 de enero", dijo el presidente.

"¿De qué lado estás? No puedes apoyar a la policía y a la insurrección", expresó frente a una fervorosa audiencia que gritaba "¡Bienvenido a casa!".

"Enciendes la televisión y ves a un senador y a miembros de la Cámara de Representantes diciendo 'Si pasara esto o aquello, habrá sangre en las calles'. ¿En donde diablos estamos?", preguntó.

La frase pudo ser una referencia a las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien advirtió que "habría disturbios en las calles" en caso de que Trump fuera procesado por los documentos confidenciales que el FBI requisó en un allanamiento en su residencia en Florida.

Mientras la policía federal dijo recibir amenazas tras el allanamiento de Mar-a-Lago a comienzos de agosto, Biden consideró "repugnantes" los ataque contra el FBI.

"No hay lugar en este país para poner en peligro a las fuerzas del orden. Ningún lugar. Ninguno. Punto. Me opongo a desfinanciar a la policía, también me opongo a desfinanciar al FBI", dijo Biden en un discurso en Pensilvania.

Biden prevé otros dos viajes en los próximos días a Pensilvania, donde podría decidirse el control del Senado en las elecciones de medio mandato.

El presidente prometió que este jueves dará un gran discurso sobre la necesidad de salvar el "alma" de Estados Unidos, en Filadelfia, la ciudad de Pensilvania que se considera la cuna del país.

La elección estatal del Senado enfrenta al demócrata John Fetterman, exalcalde de una ciudad azotada por la desindustrialización, contra el republicano Mehmet Oz, un médico que se convirtió en estrella de la televisión.

Biden alagó al candidato caliicandolo como "un gran tipo, una voz poderosa para los trabajadores. Va a ser un gran senador", pronosticó.

