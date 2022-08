Biden arremete contra los republicanos al meterse de lleno en la campaña

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se metió de lleno en la campaña para las elecciones de medio mandato de noviembre, al lanzar este martes dardos contra los republicanos durante un viaje a Pensilvania.

Dijo estar "decidido a prohibir los fusiles de asalto" y criticó la renuencia de los republicanos a regular el acceso a las armas de fuego "porque le tienen miedo a la NRA", el poderoso lobby defensor de las armas.

"Por el amor de Dios, ¿qué buena razón hay para tener armas de guerra fuera de una zona de guerra?", lanzó durante un discurso en la localidad de Wilkes-Barre, no lejos de su ciudad natal de Scranton.

Además criticó a los republicanos por no votar a favor de una mayor inversión pública en vigilancia comunitaria.

Biden, de 79 años, cuestionó asimismo a los republicanos, más radicales fieles al expresidente Donald Trump, por su apoyo a quienes protagonizaron la invasión al Capitolio del 6 de enero de 2021, y por criticar a la policía federal que investiga al exmandatario.

"Déjenme decirle esto a los republicanos del 'MAGA' (Make America Great Again) en el Congreso: No vengan a decirme que apoyan la aplicación de la ley si no condenan lo que pasó el 6 de enero", dijo el presidente.

Biden prevé dos viajes más en los próximos días a Pensilvania, donde podría decidirse el control del Senado en las elecciones intermedias previstas para noviembre.

aue/dax/ag/yow