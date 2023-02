Bernie Sanders asegura que la desigualdad es "mayor que nunca" en EEUU

El senador progresista estadounidense Bernie Sanders aseguró el jueves que "la desigualdad de ingresos y riqueza es mayor que nunca" en su país y arremetió contra la "clase dominante" durante la presentación en Londres de su nuevo libro.

"Estamos en plena lucha de clases y la clase mala está ganando", dijo el senador de Vermont durante una conferencia en la capital británica por el lanzamiento de "It's OK to be angry about capitalism" (Está bien estar enfadado con el capitalismo, ndlr).

En él, Sanders considera el precio de los cuidados médicos en Estados Unidos, la deuda estudiantil o la caída generalizada de los salarios al tener en cuenta la inflación.

"La clase media continúa reduciéndose" y, al mismo tiempo, los directivos de las grandes empresas estadounidenses ganan 400 veces el salario medio de sus empleados, arremetió Sanders.

En su obra, el senador habla de oligarcas, un término a menudo relacionado con los magnates rusos cercanos al Kremlin, pero que él aplica a "un pequeño grupo de personas" estadounidenses que atesoran la fortuna y el poder político.

"A esto llamamos oligarcas, a esto llamamos la clase dominante. En Estados Unidos, esta clase dominante es más poderosa ahora que nunca en toda mi vida", dijo Sanders, de 81 años.

El libro también menciona los "derechos económicos" a un empleo bien remunerado, una atención sanitaria de calidad o una vivienda asequible sin los que, en su opinión, ningún ciudadano puede ser libre.

Gran figura de la izquierda estadounidense, Sanders se presentó en dos ocasiones a las primarias presidenciales del Partido Demócrata, consiguiendo seducir a gran parte del electorado joven.

emb/rr/dbh