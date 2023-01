Bernard Laporte dimite como presidente del rugby francés

Bernard Laporte, apartado tras su condena en primera instancia por corrupción en diciembre, dimitió como presidente de la Federación Francesa de Rugby (FFR) durante la reunión de su comité directivo, indicó este viernes la ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra.

"Puedo confirmar la dimisión de Bernard Laporte", declaró la ministra a los periodistas de la AFP presentes en los locales de la federación en Marcoussis, al sur de París.

"Hago un llamamiento a que se organice una elección general", añadió Oudéa-Castéra.

Laporte había sido liberado el martes después de haber sido detenido en el marco de una investigación por fraude fiscal, un mes después de ser condenado por corrupción, indicó la fiscalía.

El tribunal correccional de París condenó a Laporte a dos años de prisión con suspensión de pena y a 75.000 euros de multa (79.900 dólares) por beneficiar al empresario Mohed Altrad en una serie de decisiones.

Bajo presión del ministerio de Deportes y el comité de ética de la FFR, Laporte se había apartado de las funciones de presidente temporalmente tras su condena.

Según una fuente próxima al caso, la nueva investigación por la que fue detenido el martes es distinta al caso por el que fue condenado, cuya sentencia recurrió el dirigente deportivo de 58 años.

"Bernard Laporte no estuvo (en la reunión del comité), respeta su no participación en las instancias, evidentemente he pensado en él, creo que ha tomado la buena decisión, ha aportado al rugby francés, tiene también elementos positivos en su balance", añadió la ministra.

La dimisión de Laporte, figura central del rugby francés en los últimos 20 años, se produce cuando quedan siete meses para el Mundial que organizará el país.

El dirigente fue ministro de Deportes entre 2007 y 2009, justo después de dirigir a los Bleus (2000-2007). Presidía la federación desde 2016.

