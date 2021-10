Berlusconi sueña con la presidencia y desea que Draghi siga como primer ministro

El ex primer ministro italiano y magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi, que sueña con llegar en febrero a la presidencia, desea que el actual primer ministro Mario Draghi se mantenga en el cargo.

"Draghi ciertamente sería un gran presidente de la República, [pero] me pregunto si su función actual, que debería durar más tiempo, no aporta más beneficios a nuestro país", aseguró el ex primer ministro Berlusconi en el curso de una reunión en Bruselas del Partido Popular Europeo (PPE).

La derecha italiana, que sufrió una fuerte derrota en las elecciones municipales del domingo y lunes, reforzó esta semana su alianza ante la posible designación el próximo año del presidente de la República en sustitución de Sergio Mattarella, cuyo mandato finaliza en febrero.

La idea de que Draghi, un tecnócrata respetado que dirigió el Banco Central Europeo, llegue a la presidencia italiana, desata sentimientos encontrados y obstaculizaría los sueños del magnate.

Para algunos sectores, la designación de Draghi a la presidencia, a través del voto del Parlamento como exige la constitución, podría romper los difíciles equilibrios encontrados y afectar las reformas que se ha comprometido en realizar con la Unión Europea, que ha aportado un colosal fondo para la reactivación económica del país tras la pandemia.

Sin embargo, Draghi podría supervisar las reformas desde la presidencia, cuyo mandato es de siete años, siendo además el único cargo que tiene el poder de disolver el parlamento.

Los presidentes en Italia son elegidos por la Cámara de Diputados y el Senado y varios delegados regionales y su nombramiento es el fruto de negociaciones complejas entre los varios sectores para llegar a un acuerdo sobre el nombre.

Los partidos de izquierda se sabe que harán todo lo posible para que Berlusconi no llegue al cargo más importante del Estado, mientras que los ultraderechistas Giorgia Meloni, de Hermanos de Italia, y el secretario federal de la Liga, Matteo Salvini, han manifestado su respaldo.

Berlusconi, de 85 años, fundador y líder del partido de centro-derecha Forza Italia, en el último año ha tenido muchos problemas de salud y su carrera ha estado marcada por los escándalos judiciales y sexuales.

Ante los parlamentarios conservadores europeos, el magnate aseguró ese jueves que se sentía "en forma" y admitió que "no tenía idea en este momento" sobre sus posibilidades de llegar a la presidencia.

