Benzema noquea al Chelsea en Stamford Bridge

El Real Madrid se impuso 3-1 al Chelsea, con un triplete de Karim Benzema, este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones para encarar con ventaja la vuelta la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

Benzema abrió el marcador de cabeza (21), repitió con otro testarazo (24) y cerró su cuenta a puerta vacía (46), pero Kai Havertz, también de cabeza, recortó distancias (24) para mantener cierta esperanza del vigente campeón de Europa.

"Es una noche mágica como en el Bernabéu el otro día contra el PSG. Entramos al campo para ganar y mostrar lo que es el Real Madrid", dijo Benzema a la plataforma Movistar+ tras el encuentro.

El equipo blanco, que en octavos había apelado a la épica para eliminar al París Saint-Germain, logró imponerse a un Chelsea, acosado por problemas extradeportivos, que sobre el césped de Stamford Bridge no logró parar a un inspirado Benzema.

El francés, que volvió a conectar a la perfección con Vinicius, ya es el segundo mejor goleador de esta edición de la Champions empatado a 11 goles con Sebastian Haller y solamente superados por Robert Lewandowski (12), del Bayern.

"Queremos plantear el mismo partido en la vuelta, pero nunca se sabe, tenemos ventaja, pero nada más", declaró el entrenador Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

El Chelsea empezó dominando la pelota frente a un Real Madrid que presionaba tratando de recuperar pronto el esférico para salir al ataque.

El equipo blanco dio pronto su primer aviso en un rápido contraataque, culminado por Vinicius con un disparo que se estrelló en el larguero (10).

El Chelsea trató de acercarse a la puerta de Thibaut Courtois, que volvió a ser otro de los hombres determinantes del Real, entrando por los costados, pero se encontró con la ordenada defensa del equipo blanco.

El equipo inglés también tuvo problemas en su presión, demasiado lenta, lo que favoreció al Real Madrid, que pronto encontró el gol.

Una nueva llegada de Vinicius por la izquierda acabó con un centro al área donde apareció Benzema para rematar de cabeza a las redes de Edouard Mendy (21).

Apenas tres minutos después, el francés amplió la cuenta merengue con otro testarazo en carrera a pase de Luka Modric (24).

Los goles cayeron como un jarro de agua fría en el campo de un Chelsea con muchas imprecisiones en defensa.

Por detrás en el marcador, el equipo inglés no bajó los brazos y se lanzó hacia adelante en busca del gol, pero le costó encontrar los huecos en la compacta defensa blanca.

El conjunto de Thomas Tuchel logró recortar distancias cuando Havertz cabeceó casi a bocajarro un centro al área (40).

El tanto animó a los aficionados ingleses en Stamford Bridge, pero la alegría duraría poco.

Nada más volver del descanso, Benzema aprovechó un grave error del portero Mendy que había salido de su área y que ante la presión del francés cedió mal a Antonio Rudiger.

Benzema cortó el pase para irse hacia la portería y marcar a puerta vacía el 3-1 (46), que ponía muy cuesta arriba el partido para los locales.

El Chelsea pudo recortar distancias con un tiro desde la frontal de César Azpilicueta que buscaba la escuadra de izquierda de Courtois, obligando a volar al portero del Real Madrid (50).

El equipo inglés empezó a crear más problemas con la entrada del delantero Romelu Lukaku por Christian Pulisic (64) y la salida del central blanco Eder Militao tocado, por Nacho (64), con lo que la defensa blanca perdió una de sus grandes fortalezas.

Militao también será una baja importante en la vuelta por sanción tras ver una amarilla este miércoles estando apercibido.

En los últimos minutos, el Real Madrid empezó a acusar el cansancio, echándose atrás y facilitando las llegadas locales.

El Chelsea acosó el área blanca, pero los merengues lograron aguantar para llevarse un buen resultado para la vuelta.

"No podemos esperar un buen resultado jugando así", reconoció el técnico alemán de los ingleses, Thomas Tuchel, que no ve "ninguna opción" de remontar si su equipo no se recupera mentalmente antes del choque de vuelta.

