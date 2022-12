Benzema dice 'au revoir' a la selección francesa

El atacante Karim Benzema anunció este lunes el "final" de su carrera en la selección de Francia, en un mensaje publicado en Twitter, un día después de la final del Mundial-2022 perdida por su país ante Argentina.

"He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza", escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022, que cumple 35 años este lunes, acompañando su mensaje de una foto suya con la camiseta de la selección de Francia.

Benzema había sido declarado baja por lesión para el Mundial en vísperas del inicio de la competición, estando ya en Catar, por un problema sufrido en un muslo durante un entrenamiento tres días antes del debut de Francia ante Australia. Su plazo de convalecencia había sido estimado en tres semanas por la Federación Francesa de fútbol (FFF).

Desde entonces alternó mensajes de ánimo en las redes sociales a los franceses con otros más enigmáticos, como el que publicó en Instagram antes de la final de la Copa del Mundo, donde escribió: "No me interesa".

Durante el torneo, al seleccionador Didier Deschamps parecían incomodarle mucho las preguntas sobre Benzema. El entrenador decidió en su día no sustituir al jugador en su lista y afrontar el Mundial con 25 hombres, en vez de con los 26 que tenía autorizado.

¿Ayudó la baja de Benzema a un buen ambiente en el equipo y a llegar a la final? La pregunta no tiene respuesta, pero lo que sí que es seguro es que su ausencia devolvió la jerarquía del ataque que prevalecía hasta antes de la Eurocopa de 2021, con Kylian Mbappé como estrella, Olivier Giroud como delantero en punta número uno y Antoine Griezmann ganando en influencia en el juego.

La lesión de Doha fue un capítulo más en su historia tormentosa con la selección. Pese a los 97 partidos disputados con Francia (37 tantos anotados), el exjugador del Lyon nunca llegó a brillar como 'bleu'. Solo logró un título importante con Francia, la Liga de Naciones de la UEFA de 2021, y de 2015 a 2021 estuvo apartado del equipo por su implicación en el 'caso sextape'.

Por ese asunto fue condenado a un año de prisión, con cumplimiento de la pena en suspenso, y 75.000 euros de multa en primera instancia por el tribunal correccional de Versalles por complicidad en intento de chantaje por unos hechos que se remontan a 2015. Recurrió y debía haber sido juzgado una segunda vez el 30 de junio y el 1 de julio por el Tribunal de Apelación de Versalles, pero finalmente desistió.

Había regresado por sorpresa al equipo nacional justo antes de la Eurocopa en 2021. En ese torneo, Francia decepcionó, quedando eliminada en octavos de final ante Suiza. Algunos voces señalaron que la inclusión de Benzema pudo haber desestabilizado el clima del equipo y haber contribuido a que la andadura no fuera lo exitosa que se esperaba.

Benzema había debutado con la selección francesa el 28 de marzo de 2007 ante Austria. Solo disputó un Mundial, el de Brasil en 2014, donde su equipo se despidió en cuartos de final.

Sin el peso de la selección, Benzema podrá concentrarse en esta parte final de su carrera a tiempo completo en el Real Madrid, con el que tiene la misión de buscar una sexta Liga de Campeones europea.

