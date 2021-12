Ben Affleck, feliz de dejar de ser el joven héroe en 'Tender Bar'

La superestrella de Hollywood Ben Affleck nunca se siente como si envejeciera.

"Me miro en el espejo y sigo pensando que allí va a estar alguien de 30 años", dijo a la AFP.

"¿Y sabes qué? Nunca está".

Han pasado más de dos décadas desde que Affleck saltó a la fama con "Good Will Hunting", en la que el veterano comediante Robin Williams interpretaba al mentor del joven prodigio encarnado por Matt Damon.

Affleck coprotagonizó la película y escribió el guión con Damon, su amigo de la infancia, y el dúo ganó un Oscar.

"Ahora soy más cercano a la edad o incluso mayor que Robin (Williams) cuando hizo ese papel, y es impactante", confesó Affleck, ahora de 49 años, a la AFP.

Sin embargo, el actor reconoce que hay beneficios para él a la hora de interpretar personajes que han "recorrido el camino de la vida", como el tío astuto que encarna en "The Tender Bar", exhibida en los cines estadounidenses desde el viernes.

"No necesariamente tienden a ser los protagonistas, y eso a menudo también es algo bueno", reconoció Affleck.

Los héroes "básicamente tienen que cultivar un cierto conjunto de virtudes para que el público se identifique con ellos, lo que de manera inherente los simplifica de una manera que hace que sea un poco más difícil actuar de manera realista", explicó.

"A las personas más imperfectas, en cierto modo, las encuentro más interesantes".

Por supuesto, solo han pasado cuatro años desde que Affleck interpretó al héroe más grande de todos, Batman, en "La Liga de la Justicia", una personificación que no fue exactamente aceptada por los fanáticos.

En ese tiempo, también lidió con otro episodio de su batalla contra el alcoholismo y con el final de su matrimonio con la actriz Jennifer Garner, que, como la mayor parte de la vida de Affleck, fue reportado de cerca por la prensa sensacionalista.

Pero desde entonces, Affleck ha experimentado una especie de renacimiento en su carrera gracias a papeles más matizados, como el de un entrenador de baloncesto alcohólico que lamenta la pérdida de su hijo pequeño en "The Way Back", el año pasado.

Su vida personal parece estar encaminada, ya que ha reavivado su romance con Jennifer Lopez, 17 años después de que inicialmente se separaron.

Este año, ha asumido dos papeles secundarios: en "The Tender Bar" y como un aristócrata medieval aficionado a las orgías empapadas en vino en "The Last Duel" (El último duelo), de Ridley Scott.

"No creo que puedas centrar una película en torno a mi personaje en 'El último duelo' porque es tan odioso", dijo Affleck.

"Pero no obstante, es un desafío de actuación realmente bueno tratar de encontrar un personaje así y traerle humanidad".

En "The Tender Bar", que se transmitirá en Amazon Prime desde el 7 de enero, el camarero de Affleck interviene para ayudar a criar a su sobrino abrumadoramente inteligente después de que el niño es abandonado por su famoso padre, un DJ de radio.

El tío Charlie, un autodidacta, hace lo mejor que puede por inculcar al joven "JR" valores prácticos de clase trabajadora, promoviendo el respeto a las mujeres y advirtiéndole de los peligros del alcohol.

En una entrevista reciente, el director George Clooney describió su orgullo de ver a Affleck "dejándolo todo en un muy buen rol, porque no sucede a menudo".

Si bien la película ha tenido críticas mixtas, la actuación de Affleck ha sido ampliamente elogiada y le valió una nominación al Globo de Oro esta semana.

Pero esas cosas "no son importantes para mí como solían ser", dijo Affleck, quien ganó su segundo Óscar como productor de "Argo" (ganadora a mejor película), que también dirigió y protagonizó.

En Hollywood hay una tendencia a "perseguir compulsivamente el próximo trabajo, sin importar nada más".

Pero "el teléfono puede dejar de sonar" de repente, opinó.

Lejos de la "cacofonía" de las redes sociales, Ben Affleck dice que ha aprendido a evaluar el éxito por sí mismo, valiéndose de su criterio propio.

De esa noción surge aceptar roles "más personales" que le permiten usar su experiencia de vida, positiva o negativa, para "convertirte en un actor y director más interesante".

