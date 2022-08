Beauden Barrett cree que podrá jugar con All Blacks ante Argentina

Beauden Barrett, director de juego de los All Blacks, afirmó este martes que está en forma y cada vez mejor de su problema en el cuello, por lo que estaría disponible para el nuevo duelo del sábado ante Argentina en el Rugby Championship-2022.

Un golpe en el cuello en un entrenamiento había dejado fuera a Barrett del partido del pasado sábado, en el que los Pumas sorprendieron a los All Blacks con una victoria 25 a 18 en Christchurch. Fue el primer triunfo de los Pumas en suelo neozelandés.

Barrett se había dañado ya el cuello en una colisión en el aire durante la derrota de su equipo ante Sudáfrica en Mbombela, hace tres semanas.

"Me siento muy bien", afirmó Barrett este martes a los periodistas. "Me he sentido bastante bien esta semana, estoy trabajando en la rehabilitación", apuntó el jugador 106 veces internacional.

Nueva Zelanda, que ha registrado tres derrotas seguidas como local por primera vez, está en un momento muy complicado y se encuentra especialmente presionada antes del nuevo enfrentamiento con Argentina.

"Estamos frustrados, pero tenemos claro que hay que seguir trabajando", afirmó Barrett.

Argentina lidera el Rugby Championship-2022 después de tres jornadas, con 9 puntos (dos victorias, una derrota). Con los mismos puntos está Australia, que el sábado recibe a Sudáfrica.

Nueva Zelanda, tradicional dominador de la competición, es tercera con 5 puntos, mientras que los campeones mundiales sudafricanos cierran la tabla con cuatro unidades.

