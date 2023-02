Barça empata y se la jugará en Old Trafford, Sevilla con pie y medio en octavos

En medio de un ambiente de Champions, el FC Barcelona no pudo pasar del empate a dos este jueves en el Camp Nou ante el Manchester United, un resultado que no clarifica nada el pase a octavos antes de la vuelta en Old Trafford, mientras que el Sevilla puso pie y medio en esa ronda al vencer 3-0 al PSV Eindhoven.

